Lehtikuva/Martti Kainulainen

Saramo arpajaislain uudistuksesta: Peliautomaatit on siirrettävä pois kauppojen eteisistä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo puhuu surullisista ihmiskohtaloista ruotiessaan hajasijoitettujen peliautomaattien vaikutuksia.

– Niitä pelaavat erityisesti heikossa taloudellisessa asemassa olevat työttömät ja eläkeläiset, joille pienikin rahapelikulutus voi tarkoittaa merkittäviä vaikeuksia, hän toteaa.

Saramo puhui asiasta tiistaina eduskunnan käydessä lähetekeskustelua hallituksen arpajaislakia koskevasta esityksestä. Hän arvioi, että hallituksen esitys vie hyvään suuntaan, mutta pelihaittojen vähentämiseksi tarvitaan lisätoimia.

”Vasemmistoliitto kannattaa automaattien siirtämistä kokonaan pois näkyviltä”.

Peleissä on eroja

Saramo muistuttaa siitä, että peleissä on eroja.

– Vaikka esimerkiksi Lotto on tarjonnut vuosikymmeniä perheille paikkoja yhteiseen haaveiluun ilman suurempia haittavaikutuksia, on epämiellyttävä totuus, että veikkausvoittovarat koostuvat isolta osin peliongelmaisten ihmisten rahoista, Saramo toteaa.

Hän pitää tärkeänä sitä, että vihdoin on hallitus, joka tekee oikeansuuntaisia päätöksiä pelaamisen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi sekä käynnistänyt selvitykset pelituottojen budjettikytkyn purkamiseksi.

– Vasemmistoliitto kannattaa automaattien siirtämistä kokonaan pois näkyviltä kauppojen ja kioskien eteisistä. Tässä on päästy hyvään alkuun automaattien määrää vähentämällä. Toinen tärkeä toimenpide on yhdistää pakolliseen tunnistautumiseen merkittävästi nykyistä alemmat maksimirajat tappioille, hän sanoo.

Nämä toimenpiteet auttaisivat Saramon mukaan isoa joukkoa peliongelmaisia, vaikka jonkin verran pelaamista siirtyisi automaateilta nettiin ja Veikkauksesta ulkomailta operoiviin yhtiöihin.

Haitat minimoitava

Saramo arvioi, että nettipelaamisen osalta tilanne on vaikea. Veikkaus käytännössä kilpailee jo nyt veroparatiiseista operoivien toimijoiden kanssa. Niitä suomalaiset viranomaiset eivät käytännössä pysty valvomaan.

Hän uskoo, että usein ratkaisuksi nostettu kilpailun avaaminen maksullisilla lisensseillä pahentaisi tilannetta, sillä se lisäisi rahapelien tarjontaa ja mainontaa.

– Monopolin toimintatavat voidaan päättää sellaisiksi kuin halutaan. Mikäli lisenssien ehdot vedettäisiin riittävän kireiksi, laskisi niiden hinta ja merkitys olemattomaksi, kun kilpailu siirtyisi luvattomille toimijoille, Saramo toteaa.

– Luvattomia toimijoita on kaikissa järjestelmissä. Olennaista on, että haitallisten pelien mainonta on minimoitu ja suuri enemmistö ihmisistä ei ajaudu niiden käyttäjiksi.

Saramo pitää tärkeänä, että hallituksen esitys tuo työkaluja myös monopolin vahvistamiseksi ja pelaamisen kanavoimiseksi Veikkaukseen. Tämä johtuu siitä, että Veikkauksen omia nettipelejä pitää rakentaa siten, että ne eivät ruoki peliongelmia.

Irrallaan Veikkauksesta

Saramo painottaa, että Veikkauksen tuotoista rahoitettujen tahojen – kulttuurin, veteraanien, tieteen, liikunnan, nuorisotyön, järjestöjen – rahoitus tulee käsitellä jatkossa irrallaan pelihaittojen vähentämisestä irrallaan.

– Paras tapa tähän on purkaa kokonaan kytky edunsaajien ja Veikkauksen tuottojen välillä, hän sanoo.