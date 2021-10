Caribbean Coastal Area Management Foundation

Jamaika on onnistunut sitouttamaan nuoria ilmastotoimiin tavalla, joka herättää kateutta muissa maissa. Sitouttamista on epäilemättä auttanut se, että nuorille on myös annettu sananvaltaa ja edustus esimerkiksi ilmastoneuvostossa.

Ympäristö- ja ilmastonmuutosministeri Pearnel Charles Jr vakuuttaa, että Jamaikan päättäjät ovat puolestaan sitoutuneet antamaan nuorille pysyvän ja tarkoin määritellyn tilan ilmastonmuutokseen liittyvässä päätöksenteossa.

– On aikamme ja energiamme parasta käyttöä ja paras mahdollinen investointi, kun rakennamme nuorisomme kapasiteettia. Se on järkevä strateginen päätös, joka perustuu siihen tosiasiaan, että hyvin pian he hallitsevat maamme politiikkaa, lainsäädäntöä ja päätöksentekoa, Charles Jr perustelee.

Ministerin mukaan nuorten energia, luovuus ja innovatiivisuus yhdistyneenä innostukseen voi saada paljon aikaan. Nuoria ei tarvitse patistaa toimintaan eikä heitä tarvitse pahemmin valistaakaan, sillä he ovat jo oikein hyvin perillä asioista. Nuorilta vain puuttuu foorumeita, joilla esiintyä ja esitellä ajatuksiaan. Ministeri kokee velvollisuudekseen luoda niitä.

– Kun nuoren saa mukaan, hän ei vaikuta vain ikätovereihinsa, vaan myös kotiinsa ja koko yhteisöönsä. Nuoret puhuvat vanhemmille ja kannustavat heitä säästämään luontoa, Charles Jr kiittelee.

– On myös helpompaa muuttaa käyttäytymistä nuorella iällä. Me yli 35-vuotiaat olemme jo urautuneet elämäntapaamme ja meidän muuttamisemme on paljon vaikeampaa.

Ministeri kertoo, miten nuoret ottavat häneen yhteyttä ja haluavat esimerkiksi järjestää rantojen puhdistusta.

– Nuoret ovat organisoineet rantojen puhdistamista ja kierrätyskampanjoita, he keräävät muovia ja suunnittelevat ilmastoälykkäitä yhteisöjä. Meidän ei tarvitse pyytää heitä tekemään mitään, meidän pitää vain suoda heille toiminnan mahdollisuus.

