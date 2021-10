Eeva Suorlahti

Viime keväänä monet tahot olivat koronan takia huolestuneita ikäihmisten pärjäämisestä ja kodin seinien sisälle jäämisestä. Välillä tuntui jopa siltä, että ikääntyneet olivat lähes hävinneet katukuvasta.

Kun Turun kaupunki julisti ideakilpailun ikäihmisten palvelujen ja hyvinvoinnin kohentamiseksi, päätimme Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry:ssä tarttua toimeen ja hakea avustusta ikäihmisten näkyväksi tekemiseen. Ideoimme valokuvaushankkeen, joka voidaan nyt toteuttaa. Siihen saatiin rahaa Turun kaupungille luovutettujen kuolinpesien ja sosiaalirahastojen tuotosta.

Kuten valokuvaushankkeen ideoinut Sari Lähteenmäki on todennut, nyt on tosiaankin sopiva aika tuoda eläkeläiset valokuvin esille sellaisina kuin he ovat: ”Ikäihmiset ovat paljon muuta kuin se, mistä mediassa usein kerrotaan: taloudellinen menoerä tai suojeltava riskiryhmä. Jokaisen ihmisen takana on eletty elämä, historia ja ihmissuhteet.”

Valokuvanäyttelyssä haluamme antaa monipuolisen kuvan tämän päivän eläkeläisistä. Nyt me pitkälle elämässä ehtineet teemme itsemme näkyviksi.

Ensimmäiset kuvat on otettu, ja seuraavan kerran kuvataan 9.10.2021. Kuvat ottaa ammattivalokuvaaja, ja kuvaukset jatkuvat kevääseen. Jos haluat mukaan kuvauksiin, ota yhteys Eini Pihlajamäkeen (040 5965185).

Ensimmäinen valokuvanäyttely tulee olemaan esillä Turun pääkirjastossa helmikuussa 2022.

Eini Pihlajamäki

Lounais-Suomen Loma ja

Virkistys ry:n varapuheenjohtaja