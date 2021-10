All Over Press

USA:n aladivaripelit ovat harvoin olleet yhtä mediaseksikkäitä kuin nyt.

Manchester United on ollut tällä palstalla viime aikoina luupin alla. Cristiano Ronaldo nähdään jälleen punapaidassa, mutta David Beckham ei ole sentään palannut kentille. Sen sijaan hänen poikansa Romeo sai ammattilaissopimuksen USA:n kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Fort Lauderdale CF:n riveistä. Kuvioihin saattaa vanhemmillakin olla jotain sanomista, koska seura on David Beckhamin omistaman Inter Miamin farmiseura.

Isä ja poika ovat molemmat laitapelaajia, mutta Romeolla on vielä paljon matkaa Davidin saavutuksiin. Ikää hänellä on toki vasta 19 vuotta. Toistaiseksi Romeon tunnettavuus ei ole syntynyt pelitaitojen myötä. Brändiä on rakennettu syntymästä alkaen ja tänä vuonna Romeo on nähty muun muassa Voguen kannessa.

USA:n aladivisioonapelit ovat harvoin olleet mediassa yhtä kovan kiinnostuksen kohteena kuin nyt. Fort Lauderdale CF tunnetaan nykyään myös syrjäisessä Suomessa. Lisää mielenkiintoa Floridan futiskentille tuo se, että myös toisen Manchester United -legendan jälkeläinen pelaa samassa joukkueessa Romeon kanssa.

Phil Nevillen pojalla Harveylla on asialliset näytöt aiemmilta ajoilta, ja hän on pelannut vastikään muun muassa Irlannin juniorimaajoukkueissa. Romeo Beckhamin futis-cv:ssa on sen sijaan aukkoja. Hän on tehnyt viime vuosina enemmänkin mallin töitä ja edellisen kerran hän on ollut kirjoilla Arsenalin juniorijoukkueessa kaudella 2014–2015.

Romeo Beckhamin tai Harvey Nevillen ei ole helppo kivuta ylös Phil Nevillen valmentaman Inter Miamin edustukseen. Joukkueen kokoonpanosta löytyy Gonzalo Higuaínin ja Blaise Matuidin kaltaisia hiljalleen jo hiipuvia tähtipelaajia, joilla on takanaan upea ura Euroopan huippusarjoissa.

Nähtäväksi jää yltävätkö Romeo ja Harvey jalkapallourillaan Euroopan pääsarjoihin, mutta ei se mahdotonta ole. Esimerkiksi toisen polven palloilijoista käy Euroopan kuumin pelaaja Erling Braut Håland, jonka isä Alf Inge Håland edusti Valioliigassa Nottinghamia, Leedsia ja Manchester Cityä. Ja kaikki eivät välttämättä edes hoksaa Leicesterissä jo kymmenen vuotta pelannutta veteraanimaalivahtia Kasper Schmeichelia Manchester Unitedissa mainetta niittäneen Peter Schmeichelin pojaksi.

Vakioriviltä nostetaan esiin Brightonin ja Arsenalin välinen ottelu. Surkean alkukauden jälkeen vierasjoukkue on ryhdistäytynyt ja otti sunnuntaina jo kolmannen peräkkäisen voittonsa. Kun voitto tuli vieläpä paikallisvastustaja Tottenhamista maalein 3-1, oli lopputulos vielä makeampi. Mikel Artetan potku-uhka on toistaiseksi väistynyt, ja voitto tulee tästäkin ottelusta. Kohteeseen viisi varma kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 2.10. klo 16.58. Kyseessä on bonuskierros, jolloin vakion kokonaispotti on 500 000 euroa. 13 oikein -voittoluokkaan lisätään noin 250 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(2), 1, 1, 1, 2, 2(X), 1(2), 1, 2, 2(X), 1(X), 1, 1(X).