Lehtikuva/Attila Kisbenedek

Unkarin kuusi oppositiopuoluetta on järjestänyt esivaalin, jolla valitaan puolueiden yhteinen ehdokas jokaiseen vaalipiiriin. Puolueilla on yhteiset listat ja yhdessä laadittu vaaliohjelma.

Pääministeri Viktor Orbánin runsaan vuosikymmenen kestänyt valtakausi on katkolla huhtikuussa 2022. Oppositio yrittää tosissaan estää oikeistopopulistisen ja äärikansallismielisen Fideszin ja sen apupuolueen, kristillisdemokraattien, vaalivoiton ja Orbánin pääsyn neljännelle kaudelleen.

Opposition tiistaina päättyneessä esivaalissa seulottiin puolueiden yhteinen ehdokas jokaiseen vaalipiiriin, joita on 106. Joissakin vaalipiireissä joudutaan järjestämään toinen kierros, koska yksikään ehdolla olleista ei saanut yli puolta äänistä.

Unkarissa osa parlamentin jäsenistä valitaan vaalipiireittäin enemmistövaalilla, osa puoluelistoilta. Vaalipiirissä eniten ääniä saanut nousee suoraan parlamenttiin. Valintatapa on perustaltaan samankaltainen kuin esimerkiksi Saksassa, joskin suoraan valittavien painoarvo on suurempi.

Vuosien 2014 ja 2018 parlamenttivaaleissa vasemmistopuolueet yrittivät yhteisillä ehdokkailla voittaa Orbánin tukipuolueet, onnistumatta. Sen sijaan Budapestin pormestarinvaalissa 2019 sosialistien ja vasemmistovihreiden liittouma ajoi läpi oman ehdokkaansa. Se heikensi tuntuvasti Orbánin edellytyksiä vaikuttaa pääkaupungin asioihin.

Esivaali oli avoin kaikille unkarilaisille. Siihen saattoi osallistua äänestyspisteissä eri puolilla maata sekä vaalia varten luodulla sivustolla. Voidakseen äänestää kunkin oli rekisteröidyttävä. Vaaliin otti osaa noin 700 000 unkarilaista eli suunnilleen kahdeksan prosenttia väestöstä. Ulkomailla asuvista unkarilaisista yli 100 00 osallistui esivaaliin.

Korjataan Orbánin oikeusvaltiolle aiheuttamat vauriot



Yhteisessä rintamassa on puolueita vasemmalta oikealle, vasemmistovihreistä ja sosialisteista aina Jobbikiin.

Unkarin politiikkaa aikaisemmin seurannut voi hämmästellä Jobbikin mukanaoloa, tunnettiinhan se äärioikeistolaisista näkemyksistään ja sen jäsenet räväkästä, jopa väkivaltaisesta esiintymisestään. Usein se on antanut tukensa Orbánin politiikalle. Puolue on kuitenkin vuosien mittaan tehnyt pesäeroa menneisyyteensä ja muotoutunut oikeistopuolueeksi.

Oppositio on asettanut tavoitteekseen korjata vauriot, jotka Orbánin hallinto on vallantavoittelullaan aiheuttanut oikeusvaltiolle. Unkarin ne näkevät moni-ilmeisenä maana, jossa on turvattava kansalaisten sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet yhdenvertaisesti.