Otto-Ville Väätäinen

Jumala on muuttumaton, yksi ainoa todellinen totuus – vaiko sittenkin alati muuttuvainen?

Olipa mielenkiintoista katsoa koronaepidemian aiheuttaman teatterisulun jälkeen uutuusnäytelmä, jossa ei vatvota iänikuisia parisuhdeongelmia.

Tampereen Työväen Teatterin ja Turun Kaupunginteatterin yhteishankkeessa, uusiseelantilaisen Anthony McCarten näytelmässä Kaksi paavia on nimensä mukaisesti pääosissa paavit hamletmaisen ”ollako vai eikö olla” -ongelman kimpussa.

Kun kyseessä on niinkin tuore tapaus kuin paavi Benedictus XVI:n yllättävä virasta eroaminen keväällä 2013, se antaa näytelmälle vankan todellisuuspohjan.

Perusprobleemina näytelmässä on katolisen kirkon uskottavuusongelmat rajujen muutosten riivaamassa maailmassa.

Kolmetuntista näytelmää voisi kutsua huoneteatteriksi. Tapahtumat rajoittuvat kardinaali Bergoglion (Esko Roine), paavi Benedictuksen (Asko Sarkola), paavin uskotun, saksalaisen sisar Brigittan (Ulla Koivuranta), sekä nuoren argentiinalaisen sisar Sophian (Anne-Mari Alaspää) käymiin vuoropuheluihin.

ILMOITUS

Tunnelmaa luovat tilanteita korostavat Jari Tengströmin äänitehosteet, Teppo Järvisen hillitty lavastus, sekä Jussi Vahvaselän musiikki.

Vastakkain ovat siis omasta tahdostaan väistyvä, vuonna 1927 syntynyt, väsynyt saksalainen paavi Benedictus, oikealta nimeltään Joseph Ratzinger, sekä argentiinalainen Buenos Airesin slummeissa saarnaava, vuonna 1936 syntynyt kardinaali Jorge Mario Bergoglio.

Muuttumaton vai muuttuva Jumala



Teologiaan syventyneenä tutkijana paavi haluaa pysytellä käsityksessään, että Jumala on muuttumaton, yksi ainoa todellinen totuus, jota ihmiskunnan olisi syytä seurata nöyrin mielin.

– On oltava tulkinnan kestävä yksi totuus, kuten kompassissa, jonka neula näyttää tosipohjoiseen. Ilman selkeää suuntaa ihmiskunta kulkee harhaan.

Argentiinalainen kardinaali Bergoglio jesuiittapappina ja kemistinä puolestaan on sitä mieltä, että mikäli Jumala loi maailmankaikkeuden, ja maailmankaikkeus on jatkuvassa muutoksen tilassa, silloin myös Jumala on muuttuvainen. Tämä on näytelmän peruskysymys, jonka ympärillä vanhan ja tulevan paavin välinen dialogi käydään.

Kevennyksenä on paavin pianonsoitto, sekä tulevan paavin aito argentiinalainen tango- ja jalkapalloinnostus. Opettaapa Bergoglio paavillekin tangon ensiaskeleita. Hän kysyykin saksalaiselta uskonveljeltään, tietääkö tämä, miten argentiinalainen tekee itsemurhan?

– Hän kiipeää itsetuntonsa päälle ja hyppää sieltä alas.

Uskonto vastaan Facebook



Vanha paavi joutuu kardinaalille myöntämään, että Facebookissa ihminen saa hetkessä jopa satoja tykkäyksiä, mutta rukouksiinsa hän ei välttämättä saa koskaan selkeää vastausta.

Paavi valittelee, että Jumala ei ole häntäkään puhutellut enää pitkiin aikoihin, vaikka hän päivittäin rukoileekin vastauksia kipeisiin kysymyksiinsä.

Televisiosta paavi katsoo sisar Brigittan kanssa poliisikoira Rex-sarjaa, koska koiraparan kannettavaksi on annettu niin monen ihmisen kohtalo. Tässä suhteessa Rexiä kohtaan paavi tuntee sielunveljeyttä.

– Olen elänyt aina yksin, mutta vasta nyt olen yksinäinen, paavi huokaa.

On vaikea kuvitella parempia paaveja rooleihin kuin Sarkola ja Roine. Ulla Koivuranta vanhempana, vaatimattomana, mutta sanavalmiina sisar Brigittana sekä Anne-Maria Alaspää idealistisena sisar Sophiana ovat rooleissaan vakuuttavia.

Viime vuosina monissa sotkuissa ryvettynyt katolinen kirkko on siis teatterilavallakin ajankohtainen aihe. Tosin tiivistämisen varaa esityksessä olisi. Kolmetuntinen dialogi maskit kasvoilla on katsojalle melkoinen urakka. Mutta ehdottomasti katsomisen arvoinen, varsinkin, kun ihmiskunta näyttäisi olevan melkoisten muutosten edessä lähivuosikymmeninä.

Eli vanhoja totuuksia ja itsestään selvyyksiä on jokaisen kohdallaan syytä tarkistaa, saati sitten 1 200 miljoonan jäsenen katolisen kirkon.

Tampereen Työväen Teatteri – Eino Salmelaisen näyttämö, yhteistyössä Turun kaupunginteatterin kanssa: Anthony McCarten: Kaksi paavia

Ohjaus ja suomennos: Tiina Puumalainen.

Lavastus; Teppo Järvinen, puvut; Tuomas Lampinen, valot; Jari Sipilä, äänisuunnittelu; Jari Tengström, säveltäjä/muusikko; Jussi Vahvaselkä, naamiointi; Anna Kulju.

Rooleissa: Esko Roine, Asko Sarkola, Ulla Koivuranta, Anne-Maria Alaspää, Stefan Karlsson.

Ensi-ilta oli 28.9.2021.