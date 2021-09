Lehtikuva/Emmi Korhonen

Li Andersson muistuttaa siitä, että poliisille varataan enemmän rahaa kuin koskaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson oikoo sosiaalisessa mediassa eduskunnan eilen tiistaina alkaneen budjettikeskustelun tavallisimpia virheellisiä väitteitä, joita oppositiopuolueet, kokoomus ja Perussuomalaiset etunenässä, viljelivät taajaan.

Väitteen ”hallitus on lykännyt työllisyystoimiaan” hän toteaa olevan epätosi.

– Hallitus on päinvastoin tehnyt niin paljon työllisyystoimia, että tavoitetta on nostettu jo kaksi kertaa hallitusohjelman kirjoittamisen jälkeen.

”Suomen taloudella menee poikkeuksellisen hyvin tällä hetkellä”.

– Hallitus oli tehnyt enemmän työn tarjontaa lisääviä työllisyyspäätöksiä jo hallituskauden puolivälissä, kuin mitä edellinen hallitus teki koko kautensa aikana.

Enemmän rahaa poliiseille kuin koskaan

Toiseksi epätodeksi väitteeksi Andersson nostaa eduskuntakeskustelun uutisoinnin ykkösaihetta eli poliisin rahoitusta koskevan väitteen, jonka mukaan ”hallitus on leikannut poliisilta”.

– Hallitus on lisännyt poliisin määrärahoja. Ensi vuonna poliisin määrärahat ovat budjettiesityksessä korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin, Andersson arvioi.

– Siksi on käsittämätöntä, että resursseja ei pystytä ohjaamaan kenttätyötä tekevän henkilöstömäärän turvaamiseen, vaan se katoaa hallintopyramidiin ja vuokriin.

– Silti valtiovarainministeri on vielä luvannut katsoa kaikki mahdollisuudet entisestään lisätä määrärahoja hallituksen täydentävään budjettiesitykseen.

Menee paremmin kuin aikoihin

Anderssonin mukaan ”Suomi on konkurssin partaalla” on myös epätosi väite.

– Suomen taloudella menee poikkeuksellisen hyvin tällä hetkellä. Talous kasvaa, investointitaso on korkea ja työllisyysaste on korkeammalla tasolla kuin mitä se on ollut kertaakaan kokoomuksen vallassa olon aikana, Anderson toteaa.

– Suomi on velkaantunut muita maita vähemmän, selviytynyt koronasta paremmin ja myös talouden romahdus oli pienempi oikein mitoitettujen tukien ansiosta.

Monta uudistusta

Neljäs epätosi väite kuuluu: ”hallitus ei ole tehnyt rakenteellisia uudistuksia”.

– Hallitus on muun muassa pidentänyt oppivelvollisuutta, alentanut varhaiskasvatusmaksuja, toteuttanut sote-uudistuksen ja uudistanut työvoimapalveluita.

– Sen sijaan hallitus ei ole leikannut työttömien toimeentuloa tai heikentänyt sosiaaliturvaa.

Outo väite epätosien lisäksi

Oppositiosta kysytään budjettikeskustelussa taajaan, että ”miksi hallitus ei anna lisää rahaa tähän tai tähän tarkoitukseen?”. Andersson vastaa:

– Väite on outo leikkauksia peräänkuuluttavilta. On tyypillistä oppositiolle, että samassa hengenvedossa, kun kritisoidaan velkaantumista ja vaaditaan menojen vähentämistä, kritisoidaan kuitenkin hallitusta siitä, että se ei ole antanut tarpeeksi rahaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Tällainen toiminta kaventaa politiikan uskottavuutta.

Eduskunnan uusi muoti-ilmaisu kuuluu näin: ”Sanat ovat sanoja, teot tekoja”. Andersson toteaa sen olevan totta.

– Siksi tämä hallitus on teoillaan osoittanut sitoutuneensa eriarvoisuuden vähentämiseen ja koulutukseen panostamiseen, vaikka olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi hallituskauden alusta, hän sanoo.

– Oppositiopuolueet sen sijaan ovat puolustaneet koulutusta tai lapsia vain sanoilla. Vallassa ollessaan niin kokoomus kuin perussuomalaiset tekivät kovin erilaista politiikkaa ja leikkasivat koulutuksesta, eli lasten tulevaisuudesta.