Vasemmistoliiton budjettipuheessa iloittiin 1980-luvulla alkaneen uusliberalismin kultakauden päättymisestä.

1980-luvulla alkanut uusliberalismin kultakausi on tulossa päätökseensä erityisesti länsimaissa. Ja Suomi ei elä irrallaan globaaleista talouspolitiikan trendeistä, totesi kansanedustaja Pia Lohikoski vasemmistoliiton ryhmäpuheessa budjetin lähetekeskustelussa.

Taannoiset finanssi- ja eurokriisi todistivat Lohikosken mukaan, että rahoitusmaailman sääntelyn purkaminen ei tuo vakautta ja hyvinvointia. Siksi Suomen kannattaa pyrkiä myös EU:n taloussääntöjen uudistamiseen.

– Kriiseistä ei selvitä leikkauspolitiikalla.

– Globaali koronapandemia on tuonut sisällöllisesti tavoitteellisen ja aktiivisen talouspolitiikan maailmanlaajuisesti takaisin valtavirtaan. Kriisistä palautuminen on tämän myötä ollut poikkeuksellisen tehokasta.

Suomi on matkalla maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi. Työ on vasta alussa, mutta Lohikosken mukaan suunta on nyt oikea.

– Jotta voimme ratkaista ilmastokriisin, tarvitsemme jatkossakin merkittäviä investointeja, aitoa budjettisuvereniteettia ja julkisen talouden liikkumatilan kasvattamista.

Lohikoski muistutti, että jotta ilmastokriisi voidaan torjua, pitää taloutta uudistaa ympäri maailman. Ympäristön kantokyvyn huomioiva ekologinen jälleenrakennus muodostaa tulevaisuudessa pohjan työlle ja liiketoiminnalle.

Lohikoski oli sitä mieltä, että jos pystymme vastaamaan globaaliin pandemiaan, pystymme vastaamaan myös taloudellisen epätasa-arvon kasvuun, parantamaan perusoikeuksia ja torjumaan ilmastonmuutosta.

Asumiseen jättipanostus



Vuoden 2022 budjetissa panostetaan juuri sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Lohikoski luetteli, että superrikkaiden verovälttelyyn puututaan, kohtuuhintaista asuntotuotantoa lisätään ja ihmisten hoitoon pääsyä nopeutetaan hoitotakuulla.

Asumisen hinta nousee jatkuvasti. Suomalaisen kotitalouden tuloista asumiseen menee keskimäärin lähes kolmannes. Kaikista suurin osuus tuloista asumiseen menee yksin asuvilla, Helsingissä jopa 60 prosenttia.

Lohikoski kehui hallituksen vastaavan ensi vuoden budjetissa voimakkaasti asumisen kallistumiseen.

– Olemme budjettiriihessä päättäneet nostaa kohtuuhintaisen asumisen korkotukivaltuuden kaikkien aikojen ennätystasolle, lähes kahteen miljardiin euroon. Nyt päätetty taso mahdollistaa hallitusohjelman mukaisen, noin 10 000 uuden, kohtuuhintaisen asunnon rakentamisen vuosittain.

Verovälttelyyn puututaan



Hallitus pyrkii varmistamaan hyvinvointivaltion rahoituksen veropohjaa tiivistämällä. Vuoden 2022 talousarvioesityksen verotusratkaisut täyttävät Lohikosken mukaan oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja vauhdittavat vihreää siirtymää.

Verovälttelyyn ja veronkiertoon puututaan muun muassa arvonnousuverolla, jolla varmistetaan, että Suomessa kertyneitä omaisuuden myyntivoittoja myös verotetaan täällä. Veron tuotto vuodessa on arviolta 25 miljoonaa euroa.

– Oikeisto vastustaa tätä superrikkaiden verovälttelyyn puuttuvaa veroa sillä verukkeella, että heidän kansainväliset bisnestuttavansa eivät enää uskaltaisi tulla Suomeen harjoittamaan liiketoimintaa.

– Todellisuudessa Suomen menetys perustuu myös tulevaisuudessa kaikkien eri taustoista tulevien ihmisten potentiaalin hyödyntämiseen ja korkeaan osaamiseen, ei rikkaimpien verovälttelyn sallimiseen, Lohikoski sanoi.

Verotusta hän piti myös yhtenä välineenä ilmastonmuutoksen ja ympäristötuhon hillitsemiseksi.