Lehtikuva/Jussi Nukari

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä on pysynyt ennallaan 390:ssä. Toisen pääuhkan muodostavat radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat henkilöt ja pienryhmät.

Äärioikeistolainen terrorismi muodostaa edelleen uhkan länsimaissa, arvioi Suojelupoliisi tänään julkaisemassaan kansallisen turvallisuuden katsauksessa. sen mukaan myös Suomessa on saatu viitteitä konkreettisten tekojen valmistelusta vuoden 2019 jälkeen.

”Lyhyellä aikavälillä äärioikeistolaiset terrori-iskut ovat mahdollisia länsimaissa, eikä iskun mahdollisuutta Suomessa voida sulkea pois”, katsauksessa todetaan.

Viimeisin vakava äärioikeistolainen isku tapahtui kesäkuussa Kanadassa, kun neljä ihmistä kuoli islamin vastaisessa väkivallanteossa.

Supon arvio terrorismin uhkasta on sama kuin aiemmin. Pääasiallisen terrorismin uhkan Suomessa aiheuttavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat henkilöt ja pienryhmät.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä on pysynyt ennallaan ja on noin 390. Kohdehenkilöillä on laajoja keskinäisiä verkostoja ja yhteyksiä ulkomaisiin terroristisiin toimijoihin.

Globaalisti merkittävimmät radikaali-islamistiset terroristijärjestöt ovat edelleen ”Islamilainen valtio” (ISIL) ja al-Qaida. Ne muodostavat yhä maailmanlaajuisen uhkan, ja on todennäköistä, että ne inspiroivat yksittäisiä toimijoita iskujen suorittamiseen myös Euroopassa.

Vaikka radikaali-islamistiset toimijat pitävät ääriliike Talebanin valtaannousua Afganistanissa voittona, tapahtumilla ei todennäköisesti ole suoria vaikutuksia Suomen turvallisuustilanteeseen lähitulevaisuudessa.

Suomessa radikaali-islamistinen terroristinen toiminta on pääosin tukitoimintaa, kuten rahoitusta sekä propagandan ja radikaalin ideologian levittämistä. Myös iskut ovat Supon mukaan mahdollisia.

Suomen radikaali-islamistiset verkostot ovat myös aiemmin värvänneet vierastaistelijoita konfliktialueille, ja Suomessa oleskelee aseellisten ryhmien toimintaan osallistuneita ja sitä edistäneitä henkilöitä.

Äärivasemmistolaisen terrorismin uhkaa Suomessa Supo pitää matalana.

Terrorismin uhka-arvion Supo säilytti ennallaan neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut.