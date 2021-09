Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työllisyyden kasvu kääntyy vihdoin myös työttömyyden laskuksi.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen paras talouskasvu koronan jälkeen alkaa olla koettu. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 3,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Vaalivuonna 2023 se painuu viime vuosikymmenten tyypilliselle tasolle 1,4 prosenttiin.

Finanssineuvos Jukka Railavon mukaan talous toipuu koronasta nopeasti, mutta nopeimman kasvun vaiheen arvioidaan olevan jossakin määrin ohi.

VM julkaisi taloudellisen katsauksensa maanantaina. Se ennakoi ensi vuoden budjetin eduskuntakäsittelyä, joka alkaa tiistaina lähetekeskustelulla.

Ministeriön ennuste on pessimistisempi kuin tutkimuslaitosten viime viikkoina esittelemät luvut. Kovimmat iski pöytään Pellervon taloustutkimus (PTT), joka nosti arvionsa Suomen tämän vuoden talouskasvusta 3,7 prosenttiin ja ensi vuoden tasan neljään prosenttiin. Palkansaajien tutkimuslaitoksella vastaavat luvut olivat 3,0 ja 3,5 prosenttia.

Julkinen talous on jäämässä reilusti yli kolme miljardia euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puolivälissä.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi vuoden 2020 aikana 10 prosenttiyksiköllä lähes 70 prosenttiin. VM arvioi velkasuhteen nousevan 73,4 prosenttiin vuonna 2025. Syyt löytyvät väestön ikääntymisestä, joka lisää pitkäaikaishoiva- ja terveydenhuoltomenoa.

Pellervo arvioi äsken, että velkasuhde kääntyisi laskuun ja jäisi alle 70 prosentin.

Lomautetut palanneet töihin



Työllisyys on toipunut koronasta hyvin. Työllisten määrä oli kesäkuussa 2,1 prosenttia eli runsaat 50 000 suurempi kuin viime vuoden lopussa. Myös vuoden 2019 kesäkuuhun verrattuna työllisten määrä oli kymmeniä tuhansia suurempi.

Vuonna 2023 työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin, VM ennustaa. Hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta ei siis aivan toteutuisi.

Työttömyys ei ole laskenut samassa tahdissa kuin työllisyys on noussut. VM:n mukaan syynä on se, että työllisyyden kasvu on tullut työvoiman ulkopuolelta, jolloin työhön osallistuminen on kohonnut ennätystasolle. Taustalla on koronan takia lomautettujen paluu töihin.

Kesällä työttömyyskin alkoi hellittää. Vuonna 2023 VM ennustaa työttömyyden laskevan 6,3 prosenttiin tämän vuoden 7,8:sta. Se olisi runsaan prosenttiyksikön vähemmän kuin vuonna 2018, joka oli edellisen hallituksen viimeinen koko vuosi.