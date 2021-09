Jorge Luis Baños/IPS

Kuuba sallii pk-yritykset – Uudistus herättää toiveita mutta avoimia kysymyksiä on paljon

Talousvaikeuksien kanssa kamppaileva Kuuba on sallimassa pienet ja keskisuuret yritykset, joiden omistus voi olla valtiollista, yksityistä tai näiden sekoitus.

Pitkään odotetun uudistuksen tiellä on kuitenkin yhä mutkia.

Määritelmän mukaan mikroyritys työllistää alle kymmenen henkeä, pienyritys alle 50 ja keskisuuri alle 250 henkeä. Näiden toiminnan salliva laki tulee Kuubassa voimaan 18. syyskuuta.

Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel vieraili elokuun puolivälissä Havannassa eräissä ”hankkeissa”, joista voi pian tulla yrityksiä. Vélo Cuba toimii pyöräkorjaamona ja -vuokraamona sekä kouluttaa mekaanikkoja. Abdimensiona on erikoistunut 3D-tulostukseen ja muuhun digituotantoon.

Presidentti piti kumpaakin nuorten johtamaa hanketta kypsänä muuntumaan uuden lain sallimaksi yritykseksi. Niillä on merkittävä panos paikallisessa kehityksessä, ja ne yhdistävät valtiollisia ja yksityisiä toimijoita.

Talouskasvu tavoitteena

Kuuban ekonomistit ovat pitkään peränneet yritystoiminnan sallimista keinona vauhdittaa maan keskitetysti johdettua taloutta. Kehitys edellyttäisi vähintään seitsemän prosentin talouskasvua, mikä ei onnistu ilman yrityksiä, he vakuuttavat.

Kuubalaisille on aiemmin sallittu itsensä työllistäminen eli ”työskentely omaan laskuun” määrätyillä aloilla. Mahdollisuuteen on tarttunut noin 600 000 maan 11,2 miljoonasta asukkaasta.

Liiketalouden asiantuntija Darién García vahvistaa, että erityisesti informaatioteknologian alalla toimivista hankkeista osa on kypsiä yrityksiksi.

”Tiedän monia hankkeita, jotka toimivat tehokkaasti ja ovat valmiita muutokseen. Myös teolliselta puolelta löytyy sopivia pieniä toimijoita, varsinkin ruuan-, mutta myös rakennusmateriaalien ja huonekalujen tuotannosta”, hän kertoo.

Tulevien yritysten toiminta helpottuu lisää, jos ne pyrkivät kohti hiilineutraaliutta. Kuuba päätti heinäkuun lopulla sallia uusiutuvan energian tuotantoon liittyvien laitteiden ja osien maahantuonnin ilman tullimaksuja.

Kuuban tavoitteena on tuottaa vähintään 24 prosenttia energiasta ilman päästöjä vuonna 2030.

”Vähemmän houkutteleva” toimintaympäristö

Rajoituksia jää voimaan myös uuden lain aikana. Yksityinen yritteliäisyys on kielletty kokonaan tai osittain 112 alalla, mutta sallittu 2 100 alalla. Monilta ammattikunnilta – esimerkiksi arkkitehdeiltä, lääkäreiltä, juristeilta, matkaoppailta ja toimittajilta – tämä oikeus kielletään edelleen.

Taloustieteilijä Omar Everleny Pérez Villanueva kiittää uudistusta. ”Se auttaa ratkomaan sosialistisen kehitysmallin eräitä heikkouksia, joihin kuului yksityisyrittäjyyden leimaaminen häpeälliseksi. Lisäksi pk-yritykset voivat olla merkittäviä tavaroiden ja palvelujen tuottajia.”

Hän kuitenkin muistuttaa, että ”taloudellinen toimintaympäristö on vähemmän houkutteleva”, mitä koronapandemia on vain kärjistänyt.

”Valuutasta on pulaa, ja yksi tärkeimmistä tulonlähteistä, turismi, on lähes olematonta. Seurauksena on valtakunnallinen tavarapula, mikä tietenkin vaikeuttaa uusien yritysten alkuunpääsyä.”

Myös yritysten tulevaisuuteen liittyy avoimia kysymyksiä. Kuuban perustuslaki sanoo, että valtio säätelee omaisuuden keskittymistä luonnollisille ja juridisille ei-valtiollisille henkilöille ja takaa rikkauksien yhä oikeudenmukaisemman jakautumisen. Tavoitteena on säilyttää yhteensopivuus sosialististen arvojen sekä tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kanssa.

Osakkaiksi vain Kuubassa asuvia

Pérez Villanueva huomauttaa, ettei Kuubassa ole määritelty, mitä korkealla tulotasolla tarkoitetaan.

Hän näkee ongelmia myös yritysten lainansaannissa: paljonko pankit voivat luotottaa ja missä valuutassa, kun osa taloudesta pyörii dollareilla.

Ulkomaisia sijoituksia koskeva laki vuodelta 2014 sallii ulkomailla asuvien kuubalaisten – joita on arviolta 1,6 miljoonaa – sijoittaa rahaa määrättyihin hankkeisiin.

Uuden lain mukaan pk-yrityksissä voivat olla osakkaina vain täysi-ikäiset henkilöt, jotka asuvat pysyvästi Kuubassa. Osakkaana saa olla vain yhdessä yrityksessä.

Kun ulkomaisia osakkaita ei hyväksytä, myös merentakaiset sijoitukset voivat jäädä vähiin, asiantuntijat pelkäävät.

Yritystoiminta ilman markkinataloutta herättää kosolti kysymyksiä, joihin Kuubassa on toistaiseksi niukalti vastauksia.