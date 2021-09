Helsingin kaupungin liikelaitoksen HKL:n yhtiöittämispäätös on ensisijaisesti ideologinen. Helsingin valtuusto onkin näyttänyt vihreiden ja SDP:n todelliset värit, toteaa Pinja Vuorinen kolumnissaan.

Keskiviikkona 22. päivä syyskuuta Helsingin kaupunginvaltuustossa päätettiin kaupungin liikelaitoksen HKL:n yhtiöittämisestä. Esitys meni läpi Kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden äänillä, kun taas vasemmistoliitto ja perussuomalaiset vastustivat päätöstä. Äänijakauma oli pettymys, mutta ei yllätys. Sama koalitio kokoomuksen johdolla on ollut viime vuosina myös muun muassa leikkaamassa koulutuksesta Helsingissä.

On selkeää, että kokoomus vie koalitiopuolueitaan kuin pässiä narussa. Viime valtuustokauden budjettia ja sen myötä esimerkiksi koulutusleikkauksia perusteltiin kaupungin tiukalla taloudellisella tilanteella. Todellisuudessa Helsingille jäi yli 500 miljoonaa euroa ylijäämää. Tästä huolimatta leikkauksia ei peruttu.

HKL:n yhtiöittämistä taasen perustellaan sillä, että ratikkaverkko on mahdollisesti levittäytymässä Vantaalle tulevien vuosien aikana, ja yhtiömalli olisi tähän tarkoitukseen sopivampi. Mitään vedenpitäviä perusteita sille ei kuitenkaan ole, miksi tätä ei voisi hoitaa liikennelaitoksena. Valtuustossa väitettiin sen olleen Vantaan vaatimus projektille, mutta vantaalainen kaupunginvaltuutettu Jussi Saramo totesi Twitterissä, että Vantaalla sen on väitetty olevan Helsingin vaatimus.

Esitystä on viety läpi hätiköiden ja työntekijöitä kuuntelematta. On selkeää, että päätös on ensisijaisesti ideologinen, ei käytännön syihin perustuva. Yhtiöittäminen vie HKL:n kauemmas demokraattisesta kontrollista, ja avaa ovet mahdolliseen yksityistämiseen. Kukaan, joka todella kannattaa työntekijöiden oikeuksia, saati kattavia julkisia palveluita ei tätä kannattaisi.

Helsingin valtuusto onkin näyttänyt vihreiden ja SDP:n todelliset värit, jotka eivät vaalimainoksista tule esille. Tämä ei ole varsinaisesti uutta, sillä muun muassa nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto myi valtionyhtiö Fortumin sähkönsiirron Carunalle omistajaohjausministerin kaudellaan.

HKL:n työntekijät ovat osoittaneet ihailtavaa taistelutahtoa koko yhtiöittämisprosessin aikana. Toivon, että he, jotka edellä mainituista työntekijöiden oikeuksista sekä julkisista palveluista välittävät, jatkavat tämän taistelun tukemista päätöksen jälkeenkin. Solidaarisuutemme ja yhteistyömme on aina ensisijaisesti keskityttävä niihin, joita päätökset eniten koskettavat – ei muihin valtapuolueisiin. SDP ja vihreät ovat tämän unohtaneet, mikä johtaa tilanteeseen, jossa työväenpuolue tekee työläisten oloja huonontavia päätöksiä, ja ympäristöpuolue edistää toimintaa, joka saattaa ajaa julkista liikennettä alas tulevaisuudessa.

Saksassa SPD:n ja vihreiden politiikkaan pettyneet ovat mielenosoituksissa huudattaneet slogania ”Ketkä meidät pettivät? Sosiaalidemokraatit! Ketkä siinä olivat mukana? Vihreä puolue!” Kuluneen viikon kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella sen voisi ottaa käyttöön myös Suomessa.