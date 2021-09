Venäjän vaaleissa kriittisimpiä ehdokkaita ei päästetä vaaleihin ollenkaan.

Viime viikon perjantaista sunnuntaihin Venäjälle äänestettiin uusi parlamentti, duuma. Tätä kirjoittaessa Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolue näyttää säilyttävän perustuslain säätämiseen riittävän kahden kolmasosan enemmistön paikoista.

Vaalitapa on sekoitus suomalaista listavaalia ja angloamerikkalaista enemmistövaalitapaa, jossa vaalipiiristä valitaan vain eniten ääniä saanut ehdokas. Molemmilla menetelmillä valitaan puolet ehdokkaista. Kriittisimpiä ehdokkaita ei päästetä vaaleihin ollenkaan ja valtiollinen media suosii vallanpitäjiä. Myös perinteisempää vaalivilppiä, kuten uurnien täyttämistä vaalilipuilla tapahtuu, mutta sen merkitys on pienempi. Vaalit ovat silti jonkinlainen yleisen mielipiteen indikaattori ja tulos kertoo Putinin suosion laskusta.

Eniten suosiotaan on kasvattanut Venäjän Federaation Kommunistipuolue KPRF, joka on saamassa lähes 20 % äänistä. Puolueen ytimessä on stalinismin kanssa flirttailevaa neuvostonostalgiaa, konservatismia ja Putinin ulkopolitiikan tukemista. Puoluetta on jo 28 vuoden ajan johtanut Gennadi Zjuganov, joka on puhdistanut puolueesta kriittiset toisinajattelijat. Mutta sisäpolitiikassa puolue on harannut esimerkiksi eläkeiän nostamista vastaan, ja suurissa kaupungeissa sen ehdokkaissa on myös länsimaiden vasemmistoa muistuttavia sitoutumattomia ehdokkaita.

KPRF on saanut sivustatukea vankilaan tuomitun oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin viisas äänestäminen -kampanjalta, joka on pyrkinyt keskittämään ääniä muille kuin hallitsevan puolueen ehdokkaille. Kampanjalle ovat kelvanneet myös duuman puolueiden ”järjestelmän sisäinen oppositio”, koska järjestelmän ulkopuolisella demokraattisella oppositiolla on todellisia mahdollisuuksia vain muutamassa enemmistövaalipiirissä. Apple ja Google säikähtivät viranomaisia ja poistivat kampanjan Venäjällä kielletyn sovelluksen sovelluskaupoistaan.

Listavaaleissa Navalnyin kampanja on kehottanut äänestämään mitä tahansa parlamentin kolmesta muusta puolueesta. Kampanja tukee myös jotain ehdokasta jokaisesta enemmistövaalien 225 vaalipiiristä. Näistä 137 on kommunistipuolueen ehdokkaita ja vain 10 on suurimman demokraattisen oppositiopuolueen Jablokon ehdokkaita. 5 % äänikynnys on jäämässä Jablokolta kauas, mutta tällä hetkellä näyttää siltä että yksi sen ehdokas saattaa päästä duumaan enemmistövaalipiireistä.

Kokonaan uutena puolueena äänikynnyksen on ylittämässä oikeistoliberaali Uudet ihmiset -puolue. Kreml on ollut myötämielinen puoluehankkeelle. Sen tarkoitus on selvästi viedä ääniä demokraattiselta oppositiolta, jossa oikeistoliberalismi on suosittua.

Vaalivilpin ja epäreiluuden lisäksi järjestelmän ulkopuolisen opposition ongelmia ovat passiivisuus ja heikko organisaatio. Pietarissa kaverini hälytettiin vaalivalvojaksi vasta perjantaiaamuna, eikä edes oppositiohenkisessä miljoonakaupungissa riitä kriittisiä tarkkailijoita kaikille äänestyspaikoille. Äänestysaktiivisuus on jäämässä yhtä heikoksi kuin 2016, jolloin alle puolet äänioikeutetuista äänesti.

Kolumnin kirjoittamisen jälkeen äänestysaktiivisuus hyppäsi vielä neljä pykälää, ja viimeksi tarkistettaessa virallisesti tiedotettu aktiivisuus oli 51,7 %. Se on toisiksi matalin aktiivisuus vuoden 2016 jälkeen. Samalla Jabloko-puolue jäi kokonaan duuman ulkopuolelle.s

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.