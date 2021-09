Vaihtoehtona velkojen mitätöinti

Keskusta on lähes koronakriisin alusta asti pitänyt esillä tiukkaa talouskuria, jolla koronaelvytykseen otetut velat maksetaan pois. Asiantuntijoiden mielestä velkojen maksaminen on mahdotonta. Riskinä on pidetty juuri paluuta vanhoihin sääntöihin, jotka pakottaisivat valtiot uusiin leikkauksiin.

Vaihtoehtoja on monia. SAK:n ja STTK:n ekonomistit esittivät viime vuoden keväällä keskuspankin taseeseen päätyneiden velkakirjojen mitätöimistä. Etlan entinen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ehdotti velkojen muuttamista nollakorkoisiksi ikuisuuslainoiksi. Käytännössä tässäkin vaihtoehdossa velat mitätöitäisiin.