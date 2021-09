Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vasemmiston Honkasalo: ”Lähisuhdeväkivallan uhrien turvaaminen ei saa olla maksullista”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo Honkasalo pitää ongelmallisena poliisihallituksen ohjetta, jonka mukaan virka-apu lähisuhdeväkivallan uhrien omaisuuden noutamisen turvaamiseksi on osassa tapauksista maksullista.

Helsingin Sanomat uutisoi asiasta keskiviikkona.

Honkasalo arvioi, että lähisuhdeväkivallan uhrien on lähtökohtaisesti vaikea hakea apua. Usein apua haetaan vasta pitkittyneen väkivallan jälkeen.

”Avun hakemisen korkeaa kynnystä tulisi nimenomaan madaltaa”.

– Avun hakemisen korkeaa kynnystä tulisi nimenomaan madaltaa, ei entuudestaan kasvattaa virka-avusta perittävin maksuin, Honkasalo sanoo. Hän teki asiasta teki sisäministeriölle kirjallisen kysymyksen.

Pääsääntöisesti maksullista

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (Nape) kirjelmöi asiasta vastikään poliisihallitukselle.

Poliisihallituksen vastauksen mukaan lähisuhdeväkivallan uhrin tavaroiden nouto on maksullista, jos kotikäynti onnistuu ilman, että väkivallan tekijä on paikalla. Jos taas hengen ja terveyden vaara on konkreettinen, kyseessä on maksuton poliisitehtävä.

– Miten voi olla mahdollista, että poliisi veloittaa turvaamisesta maksun, kun lähisuhdeväkivallan uhri viimein hakee apua? Kyse ei ole pikkusummista, vaan tuntiveloitus on 165 euroa. Näen tämän erittäin ongelmallisena, Honkasalo toteaa.

Mahdotonta vähävaraisille

Honkasalon näkemyksen mukaan korvauksen maksaminen virka-avusta tekee avun pyytämisen poliisilta käytännössä jopa mahdottomaksi, erityisesti vähävaraisille uhreille.

– Taloudellisen tilanteen ei tule olla este lähisuhdeväkivallan uhrille avun saamiseksi. Haluan tietää, aikooko sisäministeriö tehdä lainsäädännöllisiä tai muita toimia asian korjaamiseksi, Honkasalo sanoo.