Antti Yrjönen

Vasemmiston Hänninen on onnellinen perhevapaauudistuksesta: ”Kannustimia jakaa vanhemmuuden vastuuta”

Suuri uudistus jäi tällä viikolla pimentoon.

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen nostaa politiikasta viikon tärkeimmäksi asiaksi niin eduskunnan kuin vasemmistoliiton kannalta asian, jota hän on ollut mukana edistämässä koko poliittisen uransa ajan niin puolueessa kuin Vasemmistonaisissa.

Se on perhevapaauudistus ja siitä keskusteltiin täysistunnossa tiistaina.

– Pidän sitä ehdottomasti tärkeimpänä lakiesityksenä ja kokonaisuutena , vaikka se ei ole vasemmistoliiton pitkään ajaman 6+6+6-mallin mukainen, Hänninen sanoo.

”Tammikuun sotevaalit työllistävät jo”.

– Se on kuitenkin askel kohti yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa perhevapaamallia. Toivotaan, että uudistuksesta löytyy kannustimia jakaa vanhemmuuden vastuuta ja ylipäätään hoivavastuuta aiempaa tasapuolisemmin.

Hänestä on tervetullutta, että myös omaishoitoon ollaan saamassa kannustinta, kun saadaan viiden päivän omaishoitovapaa.

– Ikävä kyllä se on palkaton. Mutta nyt sentään lakiin kirjataan mahdollisuus jäädä töistä kotiin hoitamaan omaista. Tällä hetkellä työmarkkinat ovat liian jäykät omaishoidon suhteen.

Uudistus ei noussut uutiseksi

Hänninen toteaa, että perhevapaauudistus on vuosikymmeniä ollut asia, jota kaikki puolueet ovat ajaneet.

– Jostain kumman syystä tarvittiin kuitenkin Sanna Marinin hallitus ja vasemmistoliiton ministerit tuomaan hanke eteenpäin, hän huomauttaa.

Hänninen arvioi kuitenkin, että perhevapaauudistus on kuluneella viikolla ollut myös se asia, jota media ei ole huomannut.

– On ollut jonkinasteinen pettymys tajuta, että näin merkittävä uudistus ei ole noussut esiin uutisissa, hän sanoo.

– Meillä poliittiseen keskusteluun nousevat möläytykset, tälläkin kertaa samana päivänä keskustelussa olleeseen sisäisen turvallisuuden selontekoon liittyvät möläytykset. Tuntuukin, että ne asiat nouset esiin, jotka ovat raflaavia ja räksyttäviä. Samaan aikaan isokaan uudistus ei tunnu hetkauttavan.

Lapsilisää pidempään?

Muilta osin Hänninen on viime päivät tehnyt töitä lapsiköyhyyden purkamisen puolesta. Kaksi hänen lakialoitettaan olivat vastikään eduskunnan lähetekeskustelussa.

Hännisen aloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, jolla poistettaisiin lapsilisän vaikutus toimeentulotukeen. Nyt lapsilisä pienentää toimeentulotukea.

Toinen Hännisen tekemä lakialoite taas jatkaisi lapsilisän kestoa niin, että sitä maksetaan sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 18 vuotta.

Lisäksi eduskunnan keskusteltavana oli Hännisen yhdessä Veronika Honkasalon kanssa tekemä aloite vuoropäivähoidosta

– Lapsiperheköyhyys on ollut mielessä ja työn alla, Hänninen sanoo.

– Lakialoitteitahan tehdään paljon, mutta näitä pyrkinyt tuomaan julkisesti esille.

Sen ohessa kansanedustajan päiviä on täyttänyt muu lainsäädäntötyö ja valiokuntatyö.

– Myös kunta-asiat työllistävät, kun olen Raahen kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja, Hänninen toteaa.

Samaan aikaan Hänninen aloitti Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnassa toisena varapuheenjohtajana ja valmistautuu ensi viikon budjettikeskusteluihin eduskunnassa.

– Lisäksi tammikuun sotevaalit työllistävät jo. Aion olla tukemassa ehdokkaita mahdollisimman paljon, mutta itse en asetu ehdolle.

Kirjat vaihtuivat riskikoihin

Viikon kirjakseen Hänninen valitsee ensi vuoden budjettikirjan, jonka saa käsiinsä tänään perjantaina.

– Se on julkinen vasta maanantaina, mutta on hienoa, että kansanedustajilla on mahdollisuus tutustua siihen etukäteen ja valmistautua siitä tiistaina käytävään lähetekeskusteluun, hän sanoo.

Muuten lukeminen on jäänyt vähälle korona-aikana. Sen ovat korvanneet ristisanat. Yöpöydällä on pino kesken jääneitä kirjoja.

– Pidän puhuttelevasta kirjallisuudesta, mutta korona-aikana tulee niin paljon henkistä kuormitusta, että iltaisin tarvitsen jotain, jolla saa ajatukset nollattua. siihen ristikot sopivat hyvin, hän sanoo.