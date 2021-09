Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Valtuustossa yhtiöittämistä vastustivat vasemmistoliiton lisäksi perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Veronika Honkasalon mukaan SDP:ltä kuultiin höttöisiä puheenvuoroja.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkoiltana kaupungin liikennelaitoksen HKL:n yhtiöittämisen äänin 64–21. Yhtiöittämistä vastustivat vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Hylkäävän esityksen teki vasemmistoliiton Elina Kauppila. Hänen mukaansa yhtiöittäminen on oikeistopolitiikkaa, jolla poljetaan työntekijöiden oikeuksia ja demokratiaa.

Yhtiöittäminen ei ole ilmastopolitiikkaa. Se on oikeistopolitiikkaa, jossa poljetaan työntekijöiden oikeuksia ja demokratiaa. Muut toimintatavat on mahdollisia, vaikka toisin esitetään. Reilun siirtymän pitää ottaa huomioon kaikki, muuten se ei ole reilu. Ja sen on oltava ripeä. https://t.co/3VRvVjrhFk — Elina Kauppila (@Elliskaup) September 23, 2021

Kauppilan esitystä kannattanut Veronika Honkasalo totesi torstaina, että kolmituntisessa keskustelussa ei kuultu yhtään painavaa perustetta yhtiöittämisen puolesta.

Honkasalo kirjoittaa, ettei ollut yllättänyt kokoomuksen ja vihreiden toiminnasta.

”Kokoomuksen agendaan kuuluu se, että yhtiöittämällä kaupungin julkisia palveluita, saadaan ne epädemokraattisen yhtiövallan alla ja voidaan pilkkoa palveluita ja lopulta ajaa kunnallinen toiminta alas.”

”Vihreidenkin äänestyskäyttäytymisen tavallaan ymmärrän, ei puoluetta aikaisemminkaan ole työntekijöiden asema paljon vaa’assa painanut ja yhtiöittämispäätökset ovat kelvanneet sille aikaisemminkin (case Palmia, Never forget!)”

Työväenpuolue SDP:tä Honkasalo ei sen sijaan ymmärrä.

”Eilen kuulimme lukuisia täysin höttöisiä puheenvuoroja siitä, kuinka tärkeää on huomioida työntekijöiden asema ja olosuhteet perustettavassa yhtiöissä. Herää kysymys, miksi yhtiöittäminen ylipäätään pitää tehdä, jos työntekijöiden asemasta ollaan niin huolissaan? Löyhä argumentti ´seudullisuuden tärkeydestä` on aivan kummallinen, kun seudullisuutta voidaan edistää nykyisen liikelaitoksen pohjalta.”

Ilonaihetta Honkasalo löytää siitä, että hänen pontensa, jolla selvitetään mahdollisuudet turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksessa, meni läpi äänin 51-28.

”Tein ponnen nimenomaan raidetyöntekijöiden toiveesta.”

Yhtiöittämistä perusteltiin Helsingin ja Vantaan yhteistyöllä raideliikenteessä.

HKL:n kuljettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Petri Lillqvist oli pettynyt äänestyksen tulokseen. Hän sanoo raideammattilaisten Raidepuolue-sivustolla , että päätöksen perusteluna olevat selvitykset eivät olleet enää ajan tasalla.

– Ne tehtiin vuonna 2019 ja niissä suositeltiin HKL:n yhtiöittämistä yhtenä kokonaisuutena. Metroliiketoiminnan jääminen tulevan yhtiön ulkopuolelle muuttaa koko tulevaa yhtiötä.

Lillqvistin mukaan työntekijöiden vastarinta ei ole liittynyt työehtosopimuksiin, mutta työntekijöiden informoiminen asiasta on turhauttanut.

– Oli turhauttavaa kuunnella valtuuston hokevan, kuinka työnantaja on järjestänyt 29 tilaisuutta jossa yhtiöittämistä on käsitelty. 29 tilaisuutta ovat yhtä tyhjän kanssa, kun työnantajalta on koko ajan puuttunut aito halu sitouttaa työntekijöitä hankkeeseen.

Lillqvist on pettynyt myös HKL:n johdon toimintaan asiassa.

Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry:n hallitus käsittelee kaupunginvaltuuston päätöstä ja sen seurauksia todennäköisesti ensi viikolla.

Uutista täydennetty kello 12.48 Veronika Honkasalolla.