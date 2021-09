Lehtikuva/Roni Rekomaa

Järjestöjohtaja Risto Kalliorinne: On huolestuttavaa, että työnantajat eivät noudata työehtosopimusta.

Puutteet työsuojelussa ja työturvallisuudessa sekä väärinkäytökset taukomääräyksissä ovat Palvelualojen ammattiliitto PAMin Pikalinjaan saapuneiden yhteydenottojen mukaan yleinen riesa pikaruoka-alan työntekijöillä. Liitto jatkaa nyt yhdessä työntekijöiden kanssa tilanteiden ratkaisemista ja keskustelee työnantajien kanssa korjausvaihtoehdoista.

PAMin avaamaan Pikalinjaan tuli kahdessa viikossa yli 400 kertomusta alan työntekijöiltä väärinkohtelusta. Liiton järjestöjohtajan Risto Kalliorinteen mukaan määrä kertoo akuutista tarpeesta korjata työntekijöiden työturvallisuutta ja työoloja pikaruoka-alalla. Tähän työhön tarvitaan mukaan niin työntekijät, ammattiliitto, työnantajat kuin työsuojeluviranomaiset.

Liittoon saapuneissa yhteydenotoissa korostuivat puutteet erityisesti työehtosopimusten määräysten noudattamisessa liittyen työaikoihin ja taukoihin.

– Näistä asioista on sovittu juuri siitä syystä, että ne suojelevat työntekijää. On huolestuttavaa, että työnantajat eivät noudata työehtosopimusta, joka on yleissitova ja sen piirissä ovat kaikki alalla työskentelevät työntekijät, Kalliorinne sanoo.

Hänelle paljastuneesta epäkohdasta herää huoli myös siitä, ovatko työturvallisuuden viranomaisresurssit riittävällä tasolla esimerkiksi suorittamaan työpaikkatarkastuksia- ja valvontaa.