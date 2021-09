Lehtikuva/John Macdougall

Sekalainen joukko uusnatseja ja muita äärioikeistolaisia on pitkin kesää häirinnyt puolueiden toritapahtumia ja järjestänyt laillisuuden rajoja hiponeita tai rajat ylittäneitä provokaatioita.

Würzburgissa Baijerissa uusnatsipuolue Der III Weg (”Kolmas tie”) kohautti viime lauantaina kuvaamalla kansleriehdokkaat makaamassa asfaltilla murhattuina. Kolme keinoverellä tahrittua olkinukkea virui lähellä paikkaa, missä kesäkuussa kolme ihmistä tapettiin veitsihyökkäyksessä.

”Uhrien” vieressä oli kaikkien kolmen kansleriehdokkaan, vihreiden Annalena Baerbockin, kristillisdemokraattien Armin Laschetin ja sosialidemokraattien Olaf Scholzin, valokuva ja tätä näkyä värikkääksi kuvaava teksti.

Kolmisensataa mielenosoittajaa protestoi uusnatsien provokaatiota vastaan. Uusnatsit puolestaan yrittivät vihellyksin ja meluamalla hukuttaa protestin.

”Hängt die Grünen!”

Samainen uusnatsipuolue Der III Weg ripusti useissa kaupungeissa Saksin osavaltiossa runsas viikko sitten esille vihreälle pohjalle painettuja julisteita, joissa kookkaalla tekstillä kehotetaan hirttämään vihreät, ”Hängt die Grünen”.

Zwickaun kaupunginhallitus kielsi julisteet lainvastaisina ja vaati poistamaan ne. Uusnatsit kuitenkin valittivat päätöksestä Chemnitzin perustuslakituomioistuimeen. Sen mukaan uusnatsipuolueella oli sananvapauden rajoissa oikeus pitää julisteita esillä. Zwickau on valittanut päätöksestä ylempään oikeustuimeen.

ILMOITUS

Asia sai uuden käänteen perjantaina, kun müncheniläinen oikeusistuin kielsi julisteet, joita uusnatsit olivat levittäneet myös Baijeriin. Oikeusistuimen mukaan ilmaisu, jolla kehotetaan hirttämään joku ja tappamaan tällä tavalla tai vahingoittamaan tätä, on lainvastainen. Oikeus määräsi julisteet poistettaviksi.

Äärioikeisto aktiivisin Saksissa

Viime vuosina äärioikeiston toiminta on ollut vilkkainta Saksin osavaltiossa, vaikka se on kyllä aktivoitunut myös muualla. Liittopäivävaalien alla on sekalainen seurakunta äärioikeistolaisia häiriköinyt puolueiden toritilaisuuksissa huudoin, meluamalla ja soittamalla kovaäänistä musiikkia, jopa käymällä kiinni puolueaktiiveihin. Poliisi on joutunut tavantakaa hiljentämään häiritsijät.

Saksin kristillisdemokraattinen pääministeri Michael Kretschmer joutui äskettäin äärioikeiston hyökkäyksen kohteeksi. Poliisi joutui työntämään voimakeinoin Kretschmerin puhetta häirinneet sivummalle ja tarttumaan kättä pitempään turvatakseen ajotien pääministerin virka-autolle.

Sosialidemokraatit jopa peruuttivat Saksissa yhden toritilaisuutensa sen jälkeen, kun internetissä levisi viestejä, joissa tilaisuutta uhattiin väkivaltaisella hyökkäyksesslä.