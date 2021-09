All Over Press/TASS/Yegor Aleyev

Vaikka Neuvostoliitto luhistui melko tasan 30 vuotta sitten, eivät kommunistit koskaan hävinneet Venäjän poliittiselta kartalta.

Käytännössä koko Neuvostoliiton jälkeisen ajan Venäjän federaation kommunistinen puolue KPRF on ollut maan toiseksi suurin poliittinen ryhmä kulloistakin presidenttiä tukevan valtapuolueen jälkeen.

Syyskuun duuman vaalien alla puolueen kannatus on ollut hiukan edellisten vaalien 13,4 prosentin tuloksen yläpuolella.

– Meidän päävastustajiemme kannatus laskee, mutta meillä on potentiaalia kasvuun, KPRF:n kakkosmies, duuman varapuhemies Ivan Melnikov sanoo KU:n haastattelussa.

Päävastustaja tarkoittaa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää.

Melnikovin mukaan kommunistien ohjelman keskiössä on maan valtavien luonnonvarojen kansallistaminen.

– Yksinkertaistettuna: niiden valtavien pääomien palauttaminen valtiolle ja kansalaisille, jotka nyt menevät suurille raaka-aineyhtiöille ja oligarkeille.

Lisäksi puolue tahtoo nykyistä korkeampaa verotusta, jolla saatavat varat ohjattaisiin parempaan sosiaalipolitiikkaan sekä tieteen, teknologian ja teollisuuden kehittämiseen.

”Presidenttiehdokas ulos listalta”



Oppositiohahmo Aleksei Navalnyihin kommunisteilla on ristiriitainen suhde.

– Jotkut pitävät kovasta materiaalista hänen blogissaan, jotkut taas inhoavat hänen populismiaan.

Melnikov huomauttaa, ettei Venäjän politiikka pyöri Navalnyin ympärillä.

– Poliittinen näkemyksemme on, että hän on joka tapauksessa liberaalin, kapitalistisen mallin kannattaja eikä hänellä ole toimintaohjelmaa muuta kuin hajottaa ja rikkoa. Tällä agendalla voi kerätä peukkuja (sosiaalisessa mediassa) ja kulkueita (kaduille), mutta rakentaa maan tulevaisuutta.

Usein niin sanotussa lännessä, myös Suomessa kuulee arvioita, joiden mukaan kommunistit ovat Venäjän ”systeemioppositiota”, jonka todellinen tarkoitus ei ole haastaa nykyistä valtaa.

– Jos systeemi on maamme, kyllä, me olemme osa maatamme. Jos systeemi on poliittinen, niin kyllä, me olemme poliittisessa prosessissa mukana.

Hän kysyy, tarkoittaisiko järjestelmän ulkopuolelle asettuminen maanalaista toimintaa.

– Taistelemme ”systeemin sisällä”, mutta esitämme kurssia, joka muuttaa tämän systeemin toiseksi.

Hän muistuttaa, että kommunistit olivat duuman ainoa ryhmä, joka vastusti presidentti Vladimir Putinin valtakauden jatkon mahdollistavia perustuslain muutoksia.

– Emmekä ikipäivänä ole kannattaneet sitä määrää valtuuksia, joita presidentillä on – päinvastoin olemme esittäneet ja esitämme niiden kaventamista.

Myös kommunistit ovat kohdanneet vallanpitäjien kovan kouran. Keskusvaalilautakunta poisti puolueen ehdokaslistan kärjestä ehkäpä sen kirkkaimman tähden, vuoden 2018 presidentinvaaleissa yli 8,5 miljoonaa ääntä keränneen kolhoosijohtaja Pavel Krudininin.

Hänen ex-vaimonsa väitti, että Krudininilla on salainen pankkitili Keski-Amerikan Belizessä, mikä on ehdokkailta kiellettyä.

Kommunistit ja spoilerit



KPRF on joutunut myös likaisten temppujen kohteeksi.

Yksi tällainen hanke on Venäjän kommunistit – niminen puolue, jonka puheenjohtaja Maksim Suraikin on niittänyt kyseenalaista mainetta tappelemalla suorassa televisiolähetyksessä KPRF:n edustajan kanssa.

Melnikovin mukaan kilpailija lähtee liikkeelle vain ennen vaaleja tarkoituksenaan viedä KPRF:ltä ääniä. Tällaisia ryhmiä kutsutaan spoileripuolueiksi.

– Niissä vaalipiireissä, joissa meillä on ehdokkaita, he asettavat ehdolle ihmisiä, joilla on sama tai hyvin samanlainen sukunimi.

Esimerkiksi Moskovassa tällaisia ehdokkaita on talouslehti Vedomostin mukaan seitsemän kaupungin 15 vaalipiirissä.

Käytäntö kohdistuu myös poliittisen kentän toiselle laidalle.

Pietarissa liberaaliopposition Jablokoon kuuluva kaupunginvaltuutettu Boris Višnevski on saanut vastaansa kaksikin Boris Višnevski – nimistä ehdokasta. Sanomalehti Novaja Gazetan mukaan kumpikin vale-Višnevskeistä muutti nimensä vain vaaleja varten. Vaalikuvissa heidät on joko maskeerattu tai kuvakäsitelty saman näköisiksi kuin aito Višnevski.