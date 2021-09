Lehtikuva/Fred Chartrand

Justin Trudeau hurmasi kuusi vuotta sitten monet – Kanadan pääministeri on ollut mainettaan pahempi, nyt hän hakee jatkokautta

Maanantaina syyskuun 20. päivä Kanadassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit.

Nykyinen, Justin Truedaun johtama vähemmistöhallitus on ollut vallassa vasta vajaat kaksi vuotta. Pääministeri Trudeau päätti siitä huolimatta järjestää ennenaikaiset vaalit, sillä hän koki vähemmistöhallituksen toimimattomaksi, jonka lisäksi hän halusi kampanjoida juuri koronapandemian hoidolla.

Ennenaikaisten vaalien kutsuminen saattaa kuitenkin osoittautua virheeksi. Trudeaun johtaman liberaalipuoleen kannatus on tippunut tasaisesti vaalien julistamisen jälkeen ja viimeisimpien kyselyiden mukaan liberaalipuolueen kannatus on vain hieman konservatiiveja korkeammalla, kun vaaleihin on aikaa alle viikko.

Yhdysvaltojen näkymätön pohjoisnaapuri

Kanadan politiikka lienee monelle sen eteläisen naapurimaan Yhdysvaltojen politiikkaa tuntemattomampaa. Kisailu valtapuolueen asemasta ei kiinnosta samalla tapaa, kun valittavana ei ole maailman vaikutusvaltaisimpia henkilöitä. Kanadan järjestelmä eroaa muutenkin Yhdysvalloista, sillä kyse ei ole vastaavasta kaksipuoluejärjestelmästä. Tilanne on lähempänä esimerkiksi Iso-Britannian mallia, jossa on kaksi valtapuoluetta, mutta myös merkittäviä pienpuolueita, jotka voivat vaikuttaa tulokseen.

Kanadassa liberaalien ja konservatiivien jälkeen suurin puolue on New Democratic Party (NDP, Uusi demokraattinen puolue). NDP edustaa ajatusmaailmaltaan sosiaalidemokratiaa. Sen sijaan valtapuolueet liberaalit ja konservatiivit muistuttavat enemmän etelänaapurin demokraatteja ja republikaaneja.

Liberaalipuolue, joka nytkin on parlamentin suurin puolue, on historiallisesti ollut Kanadan merkittävin puolue, ja istunut hallituksessa lähes jatkuvasti maailmansotien jälkeen. Puoluetta johti aikoinaan Pierre Trudeau, jonka poika Justin Trudeau on.

Mainettaan pahempi

Välillä unohtuu, että Kanadan puoluejärjestelmässä on progressiivisempiakin puolueita kuin Justin Trudeaun johtamat liberaalit. Kun erinäisiä konservatiivisia voimia edustaneet Donald Trump ja Boris Johnson nousivat valtaan ympäri englanninkielisiä maita, on Trudeau näyttäytynyt raikkaana tuulahduksena. Hänen pepsodent-hymynsä ja kauniiden korulauseiden taakse kätkeytyy kuitenkin politiikkaa, joka kurjistuttaa niin ihmisiä kuin ympäristöäkin.

Vaalilupauksissaan vuonna 2015 Trudeau lupasi verottaa rikkaita, mutta todellisuudessa tämä veronkorotus oli huomattavan pieni – ja hyödynsi vain vähän huonommin toimeentulevia. Tämän vuoden vaalien alla Trudeau kuitenkin kritisoi NDP:tä siitä, että puolue halusi rangaista rikkaita ja menestyjiä. Tästä huolimatta liberaalipuolue kampanjoi jälleen ”reilulla verotuksella”, joka kertoo puolueen tavasta ajaa kaksilla rattailla.

Kanada nousi kesällä otsikoihin traagisista syistä, kun usean kotikoulun mailta löytyi joukkohautoja, jotka pitivät sisällään satoja nimettömiä alkuperäiskansoihin kuuluneita lapsia. Alkuperäiskansoihin kuuluvat ovat olleet tietoisia maan heille aiheuttamasta tragediasta, mutta valtio ei ole tahtonut puuttua asiaan. Trudeaun twitterissä latelemat latteudet, jäävät kuitenkin tekopyhiksi, kun hän on samalla antanut hyväksyntänsä Kanadan länsiosissa tapahtuville öljyputkihankkeille, jotka uhkaavat alkuperäiskansojen maita.

Öljyputkihankkeet ovat myös merkittävä isku Trudeaun ympäristölupauksia kohtaan. Tavatessaan Greta Thunbergin vuonna 2019 Kanadan pääministeri sanoi olevansailmastoaktivistin kanssa samaa mieltä siitä, että ”enemmän on tehtävä”. Tästä huolimatta vuosien 2015 ja 2019 välillä Kanadan kasvihuonepäästöt nousivat prosentilla, ainoana maailman rikkaista maista.

Ulkopolitiikka ei näytä paljoa paremmalta

Kanadan sorto alkuperäiskansoja kohtaan ei kuitenkaan rajoitu vain maan sisälle. Peräti 75 % maailman kaivosyhtiöistä on rekisteröity Kanadaan. Kaivosteollisuus on yksi maailman alkuperäiskansojen maita pahimmin uhkaavista tekijöistä. Liberaalipuolue lupasi vuoden 2015 vaaliohjelmassaan, että se laittaisi pystyyn valvontayksikön tutkimaan kanadalaisten yritysten ihmisoikeusrikkomuksia ulkomailla. projekti alkoi edetä hallituksessa 2018, mutta on sittemmin muuttanut luonnettaan, ja lupailee nyt antavansa ”neuvontaa” yrityksille ihmisoikeusloukkausten välttämiseksi.

Kaivosten lisäksi Kanadasta on tulossa yhä merkittävimpi aseviejä, etenkin Saudi-Arabiaan sekä Arabiemiraatteihin. Vuonna 2019 – Trudeaun pääministerikauden aikana – Kanada vei maasta aseita lähes neljän miljardin edestä, joka on julkisesti saatavilla olevan tiedon mukaan historian korkein määrä. Näistä aseista 76 % meni Saudi-Arabiaan, joka käy veristä sotaa Jemenissä.

Justin Trudeau on nyt istunut kuusi vuotta pääministerinä, ja pian selviää, jatkuuko tämä mandaatti. Kun Trudeau aikoinaan valittiin, Suomeen perustettiin peräti Suomi–Trudeau-seura, joka kertoi fanittamisensa perustuvan Kanadan pääministerin karisman lisäksi tämän tekemään progressiiviseen politiikkaan. Seuran toiminta näyttää hiipuneen viime vuosina, vaikka vielä 2020 se onnitteli Joe Bidenia Yhdysvaltain presidentinvaalien voittamisesta.

Lähteet: BBC, CBC, CityNews Toronto, Global News, Liberal Party of Canada, New York Times, Project Ploughshares, Yle.