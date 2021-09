Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Julkisen liikenteen työtaistelu jatkuu – ”Yhtiöittämishankkeessa se tieto, joka johdolta on tullut työntekijöille, on ollut puutteellista ja vanhentunutta”

Helsingin metro- ja raitiotievaunukuljettajien lakko jatkuu. HKL:n pääluottamusmiehet sanovat, että liikelaitoksen johtamisessa on ollut toivomisen varaa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) metro- ja raitiotievaunuhenkilökuntien kaksipäiväinen lakko jatkuu vielä koko perjantain. Lakon syynä on henkilökunnan tyytymättömyys HKL:n suunniteltuun yhtiöittämiseen. HKL:n pääluottamusmiesten mukaan erityisesti liikelaitoksen johdon tiedottaminen on jättänyt toivomisen varaa.

– Yhtiöittämishankkeessa se tieto, joka johdolta on tullut työntekijöille, on ollut puutteellista ja vanhentunutta, sanovat pääluottamusmiehet Pekka Hirvonen ja Pasi Laakkonen. Hirvosen ja Laakkosen mukaan edellinen, vuonna 2019 tehty selvitys yhtiöittämisestä on vanhentunut, eikä sen pohjalta voi tehdä enää päätöksiä.

HKL:n henkilökunnassa aiheutti hämmennystä erityisesti yhtiöittämissuunnitelmien muuttaminen viime metreillä. Syyskuun alussa hyväksytty Helsingin kaupunginhallituksen esitys muuttaisi HKL:n osakeyhtiöksi, mutta metrotoimintojen omistamis- ja järjestämisvastuut jätettäisiin omaksi liikelaitoksekseen, joka siirtyisi uuteen yhtiöön myöhemmin.

Lisäksi HKL:n pääluottamusmiehet kritisoivat myös vaikuttimia yhtiöittämishankkeen taustalla. Yhtiöittämistä on perusteltu tarpeelliseksi muun muassa sillä, että yhtiömuotoisen HKL:n olisi helpompi hallinnoida kuntarajat ylittävää metro- ja raitioliikennettä.

– Nyt tarvitaan kokonaisvaltainen ja rehellinen selvitys siitä, mistä todellisuudessa ollaan oikein päättämässä, miksi se päätös ollaan tekemässä ja miten se vaikuttaa HKL:n asiakkaiden eli helsinkiläisten elämään, pääluottamusmiehet Hirvonen ja Laakkonen vaativat.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää HKL:n yhtiöittämisestä 22. syyskuuta. Kaupunginhallituksessa yhtiöittäminen hyväksyttiin äänin 12–3.

Esitystä vastustivat ainoastaan vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja Minja Koskela sekä perussuomalaisten Jussi Halla-aho.