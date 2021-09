Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kyseessä on puhtaan ideologinen hanke, vasemmistoliiton puheenjohtaja toteaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tukee HKL:n yhtiöittämistä lakolla vastustavia työntekijöitä. Andersson kertoo Facebookissa käyneensä aamulla Roihupellon metrovarikolla ja Koskelan raitiovaunuhalleilla tervehtimässä heitä.

”Halusin ilmaista tukeni heille, sillä he tekevät arvokasta työtä meidän kaikkien liikkumisen eteen ja ovat nyt jääneet alakynteen kokoomusjohtoiselle yhtiöittämisvyörytykselle.”

Metro ja raitiovaunut eivät liikennöi tänään ja perjantaina lakon takia. Anderssonin mukaan yhtiöittäminen ”toisi mukanaan työehtojen heikentymisen ja pahimmillaan raitiovaunujen ja metrojen yksityistämisen”.

Hän vertaa kotikaupunkinsa Turun yhtiöittämistoiminta olevan surullinen esimerkki siitä, miten julkinen toiminta on ajettu alas ja rakennus- ja kunnossapitotyöstä on tullut täysin villiä samalla, kun työelämän laatu on kärsinyt.

Yhtiöittämistä Andersson pitää täysin ideologisena hankkeena. Sitä ovat ajaneet kokoomuslaiset pormestarit ja kaupunginhallituksessa maanantaina sen hyväksyivät myös vihreät ja SDP.

ILMOITUS

”Helsingissä metro- ja raitiovaunuliikenteessä ei ole muita toimijoita kuin kaupunki, joten perusteluja yhtiöittämiselle ei ole. Luonnollisen monopolin, jonka kiskot muodostavat, yksityistämisestä on ympäri maailman todella huonoja kokemuksia. Meille kaikille elintärkeät julkiset palvelut on järkevää pitää yhteisessä omistuksessa”, Andersson perustelee.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan ”yhtiöittämismaniassa” on jätetty arvioimatta muut yhteistyön tavat Espoon ja Vantaan kanssa. Myös työntekijöiden, joiden työehtoja yhtiöittäminen uhkaa, kuuleminen on ollut täysin puutteellista.

”Näistä syistä haluan ilmaista täyden tukeni lakkoilijoille ja vahvalle julkiselle liikenteelle. Se on kasvavien kaupunkien ja myös ilmastonmuutoksen vastaisen työn elinehto.”

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää yhtiöittämisestä 22.9. Kaupunginhallituksessa sitä vastustivat ainoastaan vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat.