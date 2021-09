Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vasemmiston Saramo muistuttaa siitä, että ilmastonmuutos on arktisen alueen suurin turvallisuusuhka.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen Jussi Saramo arvioi, että arktisen turvallisuuskeskustelun keskiöön tulisi nostaa ilmastonmuutos. Hän perustelee tätä sillä, että juuri arktinen alue on ilmastokriisin keskiössä.

Saramo puhui asiasta keskiviikkona, kun eduskunta käsitteli Suomen uuden arktisen politiikan strategiaa.

Kolme kertaa nopeammin

”Ilmastonmuutoksen suhteen on kiire toimia”.

Strategiassa muistutetaan siitä, että ilmastonmuutos on edennyt arktisella alueella 50 viime vuoden aikana kolme kertaa nopeammin kuin muualla maapallolla.

Saramo totesi, että arktisen alueen turvallisuuskeskustelua ovat alkaneet hallita suurvaltojen väliset jännitteet.

– Näiden uhkakuvien maalailussa jalkoihin jää se tosiasia, että ilmastonmuutos on aidosti alueen suurin turvallisuusuhka ja sen suhteen on kiire toimia, hän sanoi.

Jännitteet aito uhka

Saramo muistutti myös siitä, että arktisen alueen kohtalolla on seurauksia koko maapallon tulevaisuudelle. Ympäri maailmaa riehuvat hirmumyrskyt ja tuhoisat helteet osoittavat konkreettisesti sen, että aikaa ilmastokriisin ratkaisemiseksi on vain vähän.

– Suurvaltojen välisten jännitteiden kasvu arktisella alueella on aito uhka ja osin seurausta ilmastonmuutoksesta, joten jännitteiden kasvamista ja konfliktipotentiaalin lisääntymistä on ehkäistävä. Ilmastokriisi on kuitenkin akuutti ja ratkaisuja tarvitaan heti, Saramo sanoo.

– Suomi on arktinen maa. Hillitsemällä ilmaston kuumenemista autamme myös meille elintärkeää omaa arktista luontoamme selviytymään, Saramo muistuttaa.