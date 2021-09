Lehtikuva/Josh Edelson

Kokoomuksen ja vasemmistoliiton nuorisojärjestöt ovat asettuneet laillistamisen kannalle.

Vihreiden tuore kannanotto kannabiksen laillistamiseksi ei saa tukea eduskunnan neljältä suurimmalta puolueelta.

Viikonloppuna vihreistä tuli Suomen ensimmäinen eduskuntapuolue, joka asettui kannattamaan kannabiksen laillistamista. Vihreiden puoluekokous hyväksyi kokousaloitteen, jonka mukaan kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti tulisi sallia säännellysti. Vihreät on eduskunnan viidenneksi suurin puolue.

Perussuomalaiset on nykytilan säilyttämisen kannalla, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Hänen mukaansa valtion tulee pyrkiä vähentämään huumausaineiden käyttöä varsinkin nuorison keskuudessa.

– Pidän laillistamista ja dekriminalisointia kannabiksen käyttöä lisäävinä toimina. Lisääntyvä käyttö ei ole kansanterveydellisesti suotavaa, Tavio sanoo STT:lle.

Myös kokoomus vastustaa huumausaineiden vapauttamista. Puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kertoo käyneensä asiaa läpi viime vaalikaudella oikeusministerinä toimiessaan yhdessä syyttäjien, poliisien sekä opetuslaitoksen, lastensuojelun ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

– Johtopäätös kokonaisuudessaan oli, että vapauttamisesta seuraavat ongelmat olisivat selvästi suurempia kuin väitetyt hyödyt, Häkkänen sanoo.

Suurten oppositiopuolueiden ohella vihreiden hallituskumppanit SDP ja keskusta ovat laillistusta vastaan.

– Meillä on kielteinen kanta siihen. Se on ollut aikaisemmin keskustelussa, ja se on puolueessa käsitelty. Ei pidä laillistaa, keskustan eduskuntaryhmää johtava Juha Pylväs sanoo.

Edes rangaistavuuden poisto ei kelvannut SDP:lle

Laillistuksen sijaan muissa puolueissa pikemminkin korostetaan ongelmakäyttäjien hoitoon pääsyn helpottamista sekä resursseja nuorisotyöhön ja poliisille.

Pääministeripuolue SDP:n nuorisojärjestö ehdotti kannabiksen käytön dekriminalisointia eli sen rangaistavuuden poistoa viime syksyn puoluekokouksen alla terveysvaikutusten hillitsemiseksi. Linjaus ei säilynyt kokouksen päätöksessä, joka päätyi korostamaan hoitojen kehittämistä, resursointia ja saamista.

– Puoluekokous vaati, että rangaistukset eivät saa haitata yhdenkään ihmisen hakeutumista hoitoon. Samassa todettiin, että pitää hillitä kannabiksen ja muiden päihteiden ongelmakäytöstä aiheutuvia terveysvaikutuksia ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä, varapuheenjohtaja Niina Malm kertoo.

Malm sanoo, että SDP ei kannata nykyisen lainsäädännön muuttamista.

Huomiota hoitoon, ehkäisyyn vai poliiseille?

Palveluiden saatavuutta ja niihin hakeutumisen helpottamista korostavat myös Tavio ja Häkkänen.

Vihreiden kannanotossa kannabiksen laillistamista pidetään yhtenä keinona purkaa esteitä hyvälle hoidolle ja hoitoonohjaukselle. Tähän perussuomalaisten Tavio sanoo, että hoitohenkilökunnalla on jo nykyisin laaja vaitiolovelvollisuus. Hänen mukaansa asiaa voidaan tarkastella edelleen, jos siinä on parantamisen varaa.

– Meidän tulee pyrkiä lisäämään mahdollisuutta hoitoon pääsyyn, jotta henkilö voi tehdä sen pienellä kynnyksellä ja vailla pelkoa seuraamuksista, Tavio sanoo.

Keskustan Pylväs puolestaan haluaisi vahvistaa ehkäisevän päihdetyön rahoitusta ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Kokoomuksen Häkkänen haluaa resursseja poliisin toimintaan.

– Laillistukseen liittyisi myös merkittävän iso signaalivaikutus yhä nuoremmille lapsille huumeidenkäytön hyväksyttävyydestä, Häkkänen sanoo.

Nuorisojärjestöissä muutoshaluja

Vaikka asia ei saa emopuolueissa kannatusta, puolueiden nuorisojärjestöistä ainakin kokoomus- ja vasemmistonuoret ovat jo aiemmin ilmoittaneet tukevansa kannabiksen laillistamista.

Kokoomusnuoret muistutti viime syksynä tehdystä kannanotostaan sunnuntaina julkaistuna tiedotteella. Järjestö piti hoitoon hakeutumisen ohella argumenttina laillistamisen puolesta sitä, että laillinen kauppa olisi laitonta kauppaa turvallisempaa sekä mahdollistaisi merkittävän verokertymän.

Vihreiden kannanotto oli kokoomusnuorten mukaan selvä viesti myös sen omalle emopuolueelle. Häkkänen ei kuitenkaan usko puolueen linjan muuttuvan edes ajan kanssa.

– En pidä sitä todennäköisenä, elleivät perusfaktat muutu, hän sanoo.