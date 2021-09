Lehtikuva/Roni Rekomaa

Tehy vaatii päättäjiltä uskottavia ratkaisuja alan vetovoiman parantamiseksi heti.

Miltei jokainen alle 30-vuotias hoitaja on harkinnut alan vaihtoa. Yhä useampi nuori hoitaja ei katso jaksavansa työuran loppuun sote-alan tehtävissä, ja työhyvinvointi on heikentynyt etenkin koronan vuoksi. Tiedot ilmenevät Aula Researchin Tehyn toimeksiannosta tekemästä kyselystä. Tehy vaatii päättäjiltä uskottavia ratkaisuja alan vetovoiman parantamiseksi heti.

Kyseessä on järjestyksessä kolmas vastaava erikoissairaanhoidon tehyläisille kohdistettu kysely, joka toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli 3 230.

Kyselyn mukaan alan vaihtoa on harkinnut lähes 90 % vastaajista. Alle 30-vuotiaista hoitajista alan vaihtoa on harkinnut 95 %. Alan vaihtoon houkuttaa parempi palkka muualla sekä vähäisempi psyykkinen kuormitus.

Hoitajat eivät ikinä unohda korona-ajan huonoa kohtelua.

Sote-palveluiden turvaaminen kuuluu valtiovallalle – ei työmarkkina-asia

Vastaajista 41 prosenttia kertoi työhyvinvointinsa olevan jokseenkin tai erittäin huono. Alle 30-vuotiaiden vastaajien keskuudessa heikosta työhyvinvoinnista kertoi 52 prosenttia. Työhyvinvointi on heikentynyt erityisesti koronan takia. Alle 30-vuotiaista vastaajista peräti 89 prosenttia kertoo koronan heikentäneen omaa työhyvinvointia.

ILMOITUS

– Valtavia prosentteja ja liian tuttua tarinaa. Hälytyskellojen pitäisi soida, mutta päättäjien ja työnantajien vastuun pakoilu on johtamassa siihen, että pian työikäisetkään sairaat ihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Vanhusten kohtaloa ei uskalla edes ajatella, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo..

Uskottavia ratkaisuja ja rahoitusta alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi tarvitaan Rytkösen mukaan heti.

– Eikä tämä todellakaan ole pelkkä työmarkkina-asia. Vastuu sote-palveluiden turvaamisesta kuuluu perustuslain mukaan viime kädessä valtiovallalle, hän muistuttaa.

Huono kohtelu ei unohdu

– Hoitajat eivät ikinä unohda korona-ajan huonoa kohtelua. Sen ikävä huipentuma oli valmiuslaki, jota työnantajat vielä käyttivät osin väärin perustein paikkaamaan jo ennen koronaa vallinnutta hoitajapulaa. Tästä jää pitkä varjo, Rytkönen sanoo.

Erittäin huolestuttavia olivat myös nuorten arviot jaksamisesta työuran loppuun asti sote-alan tehtävissä. Kyselyssä 71 prosenttia alle 30-vuotiaista vastaajista ilmoittaa, että ei tule jaksamaan työuransa loppuun asti alan työtehtävissä. Keskeiset syyt tälle ovat tuttuja. Huono palkka, liian vähän henkilökuntaa, työtä ei arvosteta ja se on henkisesti liian kuormittavaa.

– Olen surullinen ja vihainen etenkin nuorten hoitajien puolesta. He ovat kuitenkin se ratkaiseva joukko, josta tulisi pitää kynsin hampain kiinni tulevaisuuden hyvinvointialueiden sote-palveluiden tekijöinä.

Puolet vastaajista harkinnut töitä ulkomailla

Tehy selvitti kyselyssä myös hoitajiin kohdistunutta rekrytointia muista maista sekä ulkomaille siirtymisen halukkuutta ja syitä. Hieman yli puolet vastaajista on harkinnut siirtymistä ulkomaille töihin. Tärkeimmät syyt tähän ovat parempi palkka ja alan parempi arvostus.

Suomi näyttää olevan muille maille kiinnostava kohde rekrytoida hoitajia. Vastaajista 26 prosenttia kertoo, että heitä on yritetty rekrytoida ulkomaille. Rekrytointitoiminta on myös erittäin aktiivista ja hoitajia lähestytään suoraan sähköpostilla tai soittamalla.

– Hoitohenkilöstö Suomessa on korkeasti koulutettua ja suomalaisilla on hyvä kielitaito. Ei ihme, että he kiinnostavat muiden maiden rekrytoijia. Suomi kouluttaa ja perehdyttää, mutta ei huolehdi alan ja työpaikkojen vetovoimasta pitääkseen osaajat täällä. Ei mitään järkeä, Rytkönen toteaa.