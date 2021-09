Lehtikuva/Paul Ellis

Ympyrän sulkeutuminen voi olla kliseinen ilmaus, mutta se sopii hyvin Cristiano Ronaldon siirtymiseen Manchester Unitediin.

Vuonna 2009 Englannin taakseen jättänyt Portugalin maajoukkuetähti on kokenut nyt Espanjan ja Italian kentät, ja tulee viimeisiksi pelivuosiksi tuttuun nuttuun. Symbolisen paluun juurille varmisti hyökkääjätähti Edinson Cavani, joka antoi Ronaldolle seiskapaidan. Valmentaja on toki vaihtunut legendaarisesta sir Alex Fergusonista entiseen joukkuekaveriin Ole Gunnar Solskjæriin.

Ronaldo on vihattu ja rakastettu, taitava ja ärsyttävä, voimakas ja hipaisusta kaatuva, jonka kaikki tekemiset kentän ulkopuolella ovat olleet pitkään median luupin alla. Viime viikon MM-karsintaotteluiden jälkeen hän on tehnyt kaikkiaan 111 maajoukkuemaalia, eniten kaikista miespelaajista.

Jo viime vuonna talouslehti Forbes uutisoi Cristiano Ronaldon omaisuuden olevan yli miljardin euron suuruisen. Hänen arvioitiin silloin tienaavan yksin Instagramin kautta yli 44 miljoonaa euroa vuodessa, koska jokaisesta sponsoroidusta julkaisusta heilahti Ronaldolle arvioiden mukaan yli miljoona euroa. Markkinaa piisasi jo tuolloin, koska kesällä 2020 seuraajia oli 222 miljoonaa. Nyt lukema on jo 338 miljoonaa, ja ison piikin lukemaan toi siirto Manchester Unitediin. Ronaldon poikkeuksellisuus pelaajana ja maalintekijänä on jokaisen jalkapallon lajina jotenkin tunnistavan ihmisen tiedossa.

Ronaldon siirtosumma Juventuksesta oli maltillinen, joskin 36-vuotiaasta pelaajasta harvemmin maksetaan 25 miljoonaa euroa. Ero Juventuksen Real Madridille kolme vuotta sitten pulittamaan 117 miljoonaan on valtava. Paluu Unitediin tuli yllättäen, vankempien huhujen vietyä häntä kesällä PSG:hen tai naapuriseura Cityyn.

Siirtosaagasta on punottu brittilehdistössä suuri näytelmä, jonka avulla on myyty valtavasti lehtiä ja saatu klikkauksia. Jännitystarinassa ylipuhumassa Ronaldoa ovat olleet niin Rio Ferdinand, Patrice Evra, Bruno Fernandes kuin tietty ikiaikainen manageri Sir Alex.

ILMOITUS

Ronaldo ei ole pitkän aikavälin ratkaisu ManU:n ongelmiin, mutta pokaalin nopeaan makuun hän saattaa punapaidat viedä. Nähtäväksi jää, onko kyseessä esimerkiksi Valioliigan mestaruus vai peräti Mestareiden liigan voitto.

Selvää on joka tapauksessa se, että katsojaennätykset voivat paukkua tulevana lauantaina ManU:n ja mahdollisesti myös Ronaldon kohdatessa Newcastlen Old Traffordilla. Tuossa ottelussa näkyvyys on suurin mahdollinen, ja tätä myöten varmasti myös sen markkinointipotentiaali käytännössä jopa satojen miljoonien ihmisten käydessä seuraamaan taistoa. Joukkueiden kohtaaminen on mukana myös lauantain ykkösvakiossa. Kotijoukkue ei ole vielä hävinnyt Valioliigassa kuluvalla kaudella, eivätkä toisaalta vieraat ole voittaneet. Newcastle onnistui tasaamaan pisteet Southamptonin kanssa ennen maaottelutaukoa, mutta joukkue kärsinee nyt tappion. Suora ykkönen.

Vakioriviltä löytyy myös jumbofinaali, jossa Teemu Pukin Norwich on toisena osapuolena. Arsenalin olisi sen sijaan odottanut menestyneen sentään hieman paremmin, vaikka Manchester Citylle olisi voinut moni muukin hävitä maalein 0–5. Surkeinta Arsenalin kannalta on kuitenkin se, että se on vielä kolmen kierroksen jälkeen maaleitta. Tästä taakasta se saattaa päästä eroon Norwichia vastaan, mutta toisaalta laitetaan vielä kakkonen ykkösen kaveriksi. Joka tapauksessa Mikel Artetan aikakausi Lontoossa saattaa tulla pian päätökseensä, koska espanjalaismedian huhut ovat tuomassa Inter Milania viime kaudella valmentanutta Antonio Contea Arsenaliin syyskuun jälkeen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 11.9. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1(2), 1, 1, 1(X), 1(X), 1, 2, 1(X), 1(X), 2, 1(2), 1.