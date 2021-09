Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Ilmastotoimista, tiede- ja poliisimäärärahoista löytynee yhteisymmärrys mutta nähtäväksi jää tullaanko syksyn budjettiriihessä Mustapekka jättämään työttömille ansioturvaa porrastamalla. Tämän puolesta on pohjatyötä tehty: Etlan Aki Kangasharju käytti kolumnissaan maahanmuuttajiakin keppihevosena leimatakseen työttömät laiskoiksi. Evan eläkeanalyysissa esitetään rajuja leikkauksia ansioturvaan muun muassa lopettamalla siinä oleva eläkekertymä.

Yleisesti tiedetty tosiasia on, että alipalkattu siivousala on ruuhka-Suomessa maahanmuuttajien varassa. Se on myös yksi aloista, joilla työehtojen rikkominen on erityisen laajamittaista. Tätä ilmiötä suuresti helpottavat tavalla tai toisella hädässä olevat ja useimmiten huonon kielitaidon omaavat huono-osaisimmat maahanmuuttajat. Hädissään he sitten suostuvat melkein mihin tahansa. Tähän asti ei Kangasharju vaivautunut kolumnissaan menemään.

Ansioturvan eläkekertymä taas on avittanut suurta joukkoa palkansaajia auttavalle eläketasolle eläkeköyhyyden sijasta. Jokainen tietää sen, että kun matalapalkka-alojen epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät koko ajan, niin ansioturvan eläkekertymän pois leikkaaminen olisi työttömille pelkkää lisäkepitystä.

Itse tein työurani haalarit päällä tuulessa ja tuiskussa, kuumassa ja kylmässä, ahtaissa ja sotkuisissa eri myrkkyjen ympäröimissä paikoissa, ja johtopäätelmät ovat täysin toisenlaiset kuin näillä suuripalkkaisilla mittatilaus- ja jakkupukuasiantuntijoilla. Yksi keskeisimmistä kokemuksista työurallani oli se, että näistä kunnon asiallisista työsuhteista oli aina puutetta ja kun niitä avautui, joutui niistä aina kilpailemaan. Eikä tämä kuvio ole miksikään tuosta viidellä eri vuosikymmenellä tehdystä työurastani muuttunut kuin sillä tavoin, että ammattiduunareillekin on tätä alipalkattua työtä vuosi vuodelta yhä enemmän tyrkyllä.

Jatkuvan vainon kohteeksi joutunut erittäin relevantti ansiosidonnainen työttömyysturva on aina väliaikainen, rajallinen ja sekä tarkoin säädelty että valvottu vakuutus työttömyyden varalle. Minä en yli neljäkymmentä vuotta kestäneen työurani aikana oppinut tuntemaan yhtään duunaria, joka olisi väärinkäyttänyt kyseistä turvaa. Realiteetti on, että ammattiduunarialoilla työttömäksi joutuminen tietää tulotason puolittumista ja vähänkään pidempään työttömänä oleminen tekee kunnon työsuhteen saannista entistäkin vaikeampaa.

Lopuksi vielä kylmä fakta elinaikaennusteista: perinteisissä duunariammateissa työskentelevä suomalainen mies kuolee keskimäärin vajaat kymmenen vuotta aikaisemmin kuin ikäluokkansa korkeammin koulutettu toimihenkilötehtävissä työuransa tekevä ikätoverinsa. Toivon, että nämä tosiasiat tiedostettaisiin Marinin hallituksessa, ennen kuin mennään heikentämään ansioturvaa tai eläketasoja tavallisilta palkansaajilta.

Tapio Niemelä

Jämsä