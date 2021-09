Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vesi on meidän -kansalaisaloite pyrkii estämään vesihuollon yksityistämisen. Aloite hyväksyttiin yksimielisesti eduskunnassa keskiviikkona. Kansalaisaloitteen takana on kuusi vasemmistolaista paikallispoliitikkoa eri puolilta Suomea.

Vesihuollon yksityistämistä vastustava Vesi on meidän -kansalaisaloite hyväksyttiin eduskunnassa keskiviikkona yksimielisesti. Aloitteesta tuli ensimmäinen kansalaisaloite, joka sai eduskunnalta yksimielisen hyväksynnän. Samalla siitä tuli kolmas kansalaisaloite, jonka eduskunta on hyväksynyt.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto alkaa ripeästi valmistella lainsäädäntöä, jolla vesihuollon yksityistäminen estetään. Eduskunta edellyttää myös, että lakiesitys tulisi saada eduskunnan käsittelyyn ensi vuonna.

Vesi on meidän -kansalaisaloite keräsi viime vuonna 89 345 allekirjoitusta.

Kuuden vasemmistovaikuttajan idea



Kansalaisaloitteen takana on vasemmistolaisia paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea: Olli Kohonen ja Hilkka Haaga Oulusta, Heidi Hietalahti Vantaalta, Vesa Plath Helsingistä, Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä sekä Joona Mielonen Kotkasta. Koko kuusikko on mielissään kansalaisaloitteen saamasta laajasta kannatuksesta.

–Tämä osoittaa sen, että suomalaiset osaavat arvostaa kansallista omaisuuttamme. Vesihuolto on luonnollinen monopoli, jonka yksityistäminen on kaikkialla maailmassa osoittautunut virheeksi, vastuuhenkilöt sanovat.

Kansalaisaloite pantiin vireille, koska Jyväskylän ja Ähtärin kaupungit ilmoittivat alkuvuodesta 2020 suunnittelevansa vesihuollon yksityistämistä. Hankkeet saivat osakseen runsaasti vastalauseita, ja molemmat kaupungit peruivat suunnitelmansa. Samalla syntyi painetta ehkäistä tulevia yksityistämissuunnitelmia lainsäädännöllä.

Eduskunnassa yksimielinen tuki



Kaikkien eduskuntaryhmien kansanedustajat puhuivat eduskunnassa keskiviikkona Vesi on meidän -kansalaisaloitteen hyväksymisen puolesta.

–Vesihuoltotoiminnan myyminen näkyy vain hetkellisenä plussana kunnan talouslaskelmissa, mutta ikuisena miinuksena kuntalaisten omissa kukkaroissa. Se ei ole kestävää, sanoi vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski puheenvuorossaan.

Kansanedustaja Matti Semi (vas) oli omassa puheessaan samalla linjalla.

–Vesi on elämän tärkein raaka-aine, kaiken elämän tärkein raaka-aine. Ilman vettä meillä ei ole minkäänlaista elämää, Semi totesi.

–Siksi vedenjakelu on pidettävä yhteiskunnan hallinnassa ja valvonnassa. Vesi on meidän kaikkien omaa, ja näin se pitää olla.

Vesihuolto on luonnollinen monopoli. Se tarkoittaa sitä, että tehokkain tapa tuottaa palvelua on tilanne, jossa markkinoilla on yksi ainoa tuottaja. Vesihuollon yksityistäminen tai avaaminen kilpailulle tarkoittaisi resurssien haaskaamista ja hintojen nousua kuluttajille. Siksi luonnolliset monopolit on tehokkainta säilyttää julkisessa omistuksessa.

–Olemme Suomessa nähneet karmealla tavalla sen, kuinka sähköverkkojen yksityistäminen Carunalle aiheuttaa rahastusta tavallisten ihmisten kukkaroista, Vesi on meidän -kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt toteavat.