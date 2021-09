Lehtikuva/Emmi Korhonen

Hallituslähde STT:lle: Koko hallituksen riihineuvottelut jatkuvat aikaisintaan huomenna

Koko hallituksen budjettiriihineuvottelut jatkuvat aikaisintaan huomenna, kerrotaan hallituslähteestä STT:lle. Myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi Säätytalolle mennessään, että budjettiriihineuvotteluja ilmeisesti jatketaan vasta huomenna.

Muita kuin puheenjohtajaviisikkoon kuuluvia ministereitä on mennyt Helsingin Säätytalolle. He ovat kertoneet, että neuvottelutilannetta käydään seuraavaksi läpi oman puolueen kesken.

Tuppurainen sanoo käsittäneensä, että sopu on aika lähellä.

– Nyt vain täytyy löytää hallituksen yhteinen näkemys ja linja, ja se ottaa joskus aikaa, Tuppurainen sanoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan puolueiden välillä erilainen näkemys siitä, miten päästövähennyksiä tehdään. Kyse on käytännössä noin 0,2 megatonnin kokoisesta erosta, kun ilmastopaketissa pitäisi sopia 11 megatonnin päästövähennyksistä.

– Olen antanut keskustalle ja vihreille tehtäväksi antaa kirjausesityksen huomisaamuun mennessä, Marin sanoi STT:lle.

Hallituksen puheenjohtajaviisikko jatkoi aamupäivästä alkaen neuvotteluja. Neuvotteluissa oli alkuiltapäivästä ennen kello 14:ää tauko. RKP:n puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi ulos mennessään, että neuvotteluissa on tapahtunut etenemistä.

– Siellä on nyt tällainen luova tauko. Eteenpäin päästään kyllä, Henriksson sanoi.

Hetkeä aiemmin vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen kertoi Säätytalon portailla, että edelleen etsitään ratkaisua sellaisesta paketista, jossa olisi uskottavasti määritelty keinot hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035.

– Kuten pääministeri totesi, ilmastokokonaisuus on se josta käydään eniten keskustelua. Toki kokonaisuus on aina kokonaisuus, ja ennen kuin kaikki on valmista niin mikään ei ole valmista, Mikkonen sanoi.

Neuvotellaan ”viikunanlehdistä”



Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kuvailee, että Säätytalolla neuvottelee nyt pieni porukka ilmastonmuutosratkaisuiden alaviitteistä, jotka ovat hänen mukaansa viikunanlehtiä kokonaissovun päälle.

Keskustan osalta neuvotteluita vetää entinen pääministeri, nykyinen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.).

Alunperin budjettiriihen piti päättyä tänään.

Uutista muokattu Marinin kommentilla kello 16.11.