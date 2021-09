Lehtikuva/Emmi Korhonen

Opetusministeri toivoo, että budjettineuvottelut eivät veny kevään kehysriihen tavoin.

Hallituspuolueet kokoontuivat tiistaina vääntämään ensi vuoden budjetista Säätytaloon Helsingissä. Neuvotteluille, joita kutsutaan agraarisesti riiheksi, on varattu aikaa kaksi päivää.

Neuvotteluissa hallituksen on määrä tehdä päätökset ilmastoimista, jotka vielä puuttuvat tavoitteesta tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotoimia oli Säätytalon edustalla vaatimassa joukko mielenosoittajia.

– Ilmastokokonaisuus on meidän puolueellemme ehdottomasti yksi tärkeimmistä prioriteeteista. On toki niin, että on näkemyseroja, kuinka kunnianhimoisia toimia halutaan tehdä.

”On näkemyseroja, kuinka kunnianhimoisia toimia halutaan tehdä.”

– Tässä on vielä yhteensovitettavaa, jotta päästään pakettiin, jolla voimme olla varmoja, että olemme 2035-päästövähennyspolulla, linjasi opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson KU:lle tiistaiaamuna.

Ilmasto ei ole ainoa, josta puolueilla riittää väännettävää. Valtiovarainministeriö on esittänyt leikkauksia tieteen rahoitukseen, mikä on nostattanut voimakkaita vastalauseita.

ILMOITUS

– Tieteen ja kulttuurin rahoitus halutaan turvata mahdollisimman kattavasti ensi vuoden budjetissa, Andersson tiivisti.

Andersson nosti esiin myös verovälttelyn. Vasemmistoliitto lähtee tavoittelemaan mahdollisimman paljon verovälttelyä estäviä uudistuksia.

– Se on ehkä aihepiiri, jossa hallitus ei ole tehnyt niin paljon tähän asti. Siinä ajetaan mahdollisimman hyvää pakettia, jolla aggressiivista verosuunnittelua ja -välttelyä voidaan kitkeä.

Hallitus kävi viime keväänä niin kutsutun kehysriihen, jossa linjattiin hallituksen lopputaipaleen rahankäyttöä. Neuvottelut muuttuivat keskustan toimien johdosta hallituskriisiksi ja venyivät monta päivää alkuperäisestä aikataulusta. Keväällä vanhempainvapaalla ollut Andersson ei osallistunut neuvotteluihin.

– Harvemmin näiden prosessien pitkittyminen johtaa parempaan lopputulokseen. Vielä ei olla valmiita kylläkään. Meillä on työllisyys- ja ilmastoasioita vielä auki eli oletan, että ainakin tänään viisikko istuu aika pitkään.