Ensi vuoden budjetista ei odoteta isoja kiistoja.

Hallitus on aloittanut budjettiriihen Helsingin Säätytalossa. Valtion ensi vuoden talousarvion lisäksi sen odotetaan keskittyvän ilmasto- ja työllisyyskysymyksiin.

Pääministeri Sanna Marin kertoi ennen neuvottelujen alkua, että riihtä on pohjustettu hallituspuolueiden puheenjohtajien muodostaman viisikon kesken jo useita päiviä. Juuri ilmasto- ja työllisyysasiat ovat hänen mukaansa keskeisimpiä vielä auki olevia kysymyksiä. Budjetin puolella sen sijaan ollaan hyvin lähellä yhteistä näkemystä.

Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Noin puolet sitä edellyttävistä päätöksistä on tehty ja nyt budjettiriihessä on määrä päättää loput. Kyseessä ovat toimet, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä 11 miljoonalla tonnilla. Marin vahvisti, että tästä kokonaisuudesta on tarkoitus päättää tässä riihessä.

Työllisyyden osalta hallitus sopi kevään kehysriihessä tekevänsä hallituskauden aikana päätökset, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi tarvitaan nopeavaikutteisia toimia, kertoi valtiovarainministeri Annika Saarikko.

– Työllisyys on avain siihen, että hyvin liikkeelle lähtenyt talouskasvu Suomessa jatkuu ja päätyy kestävälle pohjalle vahvistamaan suomalaisten yhteistä taloutta.

– Isojen rakenteellisten toimien, niin sanotun 110 miljoonan euron paketin lisäksi, josta päätökset tehdään tosiaan vasta koko tämän kauden aikana, tarvitaan nopeavaikutteisia toimia. Pöydällä on opiskelijoihin, eläkeläisiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä siitä, miten työn vastaanottaminen on mahdollista nykyistä helpommin, Saarikko kertoi.

Keskusta ei siis vaadi, että päätökset 110 miljoonan euron julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista tehdään tämän ja huomisen päivän aikana.

Ilmasto vasemmistoliiton prioriteetti



Budjetin suhteen ollaan Saarikonkin mielestä hyvällä mallilla. Pöydällä muiden ministerien kanssa ovat olleet muun muassa poliisien määrä ja hoitovelka. Ensi vuoden verotukseen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia.

Hallituspuolueiden kesken on viime viikot sanailtu siitä, mikä riihi nyt pidetään – budjettiriihi, talous- ja työllisyysriihi vai ilmastoriihi. Marin sanoi, että kyseessä on budjettiriihi.

Ilmastoriihestä puhunut vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoi olevansa luottavainen asian suhteen, koska hallitus on osoittanut toimintakykynsä.

– Pidämme itsestään selvänä, että ne ilmastotavoitteet, joista olemme sopineet hallitusohjelmassa, ovat yhtä sitovia kuin työllisyyteen ja talouteen liittyvät tavoitteet, joihin olemme myös kaikki sitoutuneet. Se tarkoittaa, että hallituksen pitää löytää tässä riihessä uskottava kokonaisuus, jolla pystymme osoittamaan, että päästökuilu voidaan kuroa umpeen ja ollaan tukevasti vuoden 2035 polulla. Tämä on vasemmistoliitolle ehdoton prioriteetti riihessä.

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan ilmastokeskusteluissa on päästy hyvin eteenpäin, mutta toimien on oltava vaikuttavia, päästöjä on saatava vähenemään 11 miljoonaa tonnia.

– Uskon, että meiltä löytyy yhteistä näkyä tulevaan. Tämä ei ole minkään yksittäisen puolueen kysymys. Tässä on kyse siitä, mitä esimerkiksi elinkeinoelämä tarvitsee signaalina siitä, kuinka tässä yhteiskunnassa suhtaudutaan ilmastokysymyksiin.

Ohisalo sanoi tämän ajan suurimman talouspoliittisen kysymyksen olevan se, miten toiminta sopeutetaan vastaamaan ympäristön kantokykyä.

Budjettiriihen on tarkoitus päättyä huomenna keskiviikkona.