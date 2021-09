Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Marinin mukaan koronastrategian tavoitteena on avata yhteiskunta – myös maskeista pyritään eroon

Keskeinen väline ovat rokotteet, pääministeri sanoi ennen hallituksen neuvottelun alkua.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallituksella on kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys koronastrategian päivityksen keskeisistä elementeistä. Marin sanoi Säätytalon portailla toimittajille, että keskeisenä kysymyksenä on se, miten tavoitteen asettelua strategiassa muutetaan.

Suomen koronastrategia on lähtenyt pitkään siitä, miten virusta voidaan estää leviämästä ja miten turvataan terveydenhuollon kantokyky sekä riskiryhmät.

– Nyt strategia lähtee siitä, että meidän tavoitteemme on avata yhteiskuntaa ja pitää sitä auki. Keskeisenä välineenä tässä ovat rokotteet.

Hän toisti Säätytalon portailla sen, että rajoitukset voidaan purkaa, kun Suomeen saadaan vähintään 80 prosentin rokotekattavuus yli 12-vuotiaille.

Marinilta kysyttiin, onko hallituksessa myös yhteisymmärrys rajoitusten purusta. Marin sanoi, ettei lähde ennakoimaan hallituksen neuvotteluita, mutta ministeriöiden ja hallituspuolueiden välillä on hänen mukaansa käyty laajasti keskustelua. Hän lisäsi, että myös eduskuntaryhmillä on ollut mahdollista antaa kirjallisia kommentteja päivitysluonnokseen.

– Näkisin, että suuria erimielisyyksiä ryhmien välillä ei ole, hän sanoo.

Hallitus on neuvotellut tänään kello 15:stä lähtien koronan hybridistrategian päivityksestä.

Myös maskeista päästävä eroon

Marinin mukaan 80 prosentin rokotekattavuus on minimitaso, jolla rajoituksia voidaan purkaa. Tavoitteena on vielä huomattavasti laajempikin kattavuus.

– Me lähdemme siitä, että kun rajoituksista luovutaan, niistä luovuttaisiin kaikilta osin. Eli myös maskin käytöstä on tarkoitus päästä eroon, kun ihmiset ovat rokotusten kautta suojassa.

Voimassa oleva maskisuositus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukseen, joten siihen strategian päivitys ei suoraan vaikuta.

Pääministeri sanoi toivovansa, että kaikki ne, joille rokotteen ottaminen on terveydentilan puolesta mahdollista, ottaisivat rokotteen.

Marinin mukaan myös alle 12-vuotiaiden rokottaminen tullee päätettäväksi myöhemmin. Tällä hetkellä lääkeyhtiöt tekevät kokeita rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta lapsilla.

Testausta ja jäljitystä koskeva päivitys tulossa myöhemmin

Nyt päivitettävässä strategiassa määritellään laajasti sitä, millä toimilla epidemiaa hallitaan rokotuskattavuuden noustessa.

Muutoksia on tulossa myös testaukseen ja jäljitykseen, jonka ruuhkautumisesta ja isosta työvoimatarpeesta on käyty viime päivinä julkisuudessa paljon keskustelua. Resurssit ovat pois esimerkiksi hammashoidosta, josta on siirretty työvoimaa jäljitykseen, jolloin hoitojonot ovat kasvaneet.

Marinin mukaan jäljitykseen ja testaukseen liittyvä erillinen liite päivitetään myöhemmin, kun strategian päivitys on tehty.

– Hallitus on käynyt paljon keskustelua tästäkin tematiikasta, ja me tietenkin vastaamme ja haluamme, että yhteiskunnan resurssit ovat oikeassa paikassa käytössä, Marin sanoi.

Koronapassi tarkoitus saada käyttöön lokakuussa

Hallitus antoi eilen esityksen kahden metrin turvaväliedellytyksestä luopumisesta, joka helpottaa olennaisesti esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestämistä. Eduskunta alkaa käsitellä lakimuutosta heti kokoonnuttuaan kesätauon jälkeen tällä viikolla.

Lokakuussa pyritään myös saamaan käyttöön koronapassi, jota voitaisiin käyttää paikallisesti rajoitusten vaihtoehtona, jos tartuntatilanne jollakin alueella pahenee.

Koronapassi olisi käytössä vapaaehtoisuuteen pohjautuvalla mallilla. Sillä todistettaisiin, että ihminen on rokotettu, koronan sairastanut tai hiljattain testattu.

Koronapassi voisi toimia esimerkiksi siten, että yritykset voisivat järjestää koronapassin avulla kulttuuritapahtumia, vaikka tautitilanne alueella pahenisi.