Lehtikuva/Jussi Nukari

Avustusta on pyritty kohdentamaan eniten niihin kuntiin, joiden lapsiin ja oppilaisiin koronaepidemia on pahiten vaikuttanut.

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt lähes 40 miljoonaa euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Avustusta myönnettiin 278 varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjälle.

Avustuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa heikommassa asemassa olevien, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien, vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lasten ja oppilaiden oppimista ja kehitystä. Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on lisännyt ja ehkäistään koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana.

– Korona-ajan jatkuessa lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Koronatilanne on kohdellut maan eri osia eri tavoin. Avustusta on pyritty kohdentamaan eniten niihin kuntiin, joiden lapsiin ja oppilaisiin koronaepidemia on pahiten vaikuttanut. Valtionavustuksella on merkittävä vaikutus oppimisen ja hyvinvoinnin edellytysten vahvistamisessa, Andersson sanoo.

Hallitus linjasi avustuksesta kolmannessa lisätalousarviossa kesäkuussa 2021.