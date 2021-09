Antti Yrjönen

KU:n Koivulaakso & Koskela-podcastin ensimmäinen jakso on julkaistu! Jaksossa Dan Koivulaakso ja Minja Koskela keskustelevat Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Petterssonin kanssa ideologiasta.

Voiko politiikkaa olla ilman ideologiaa? Entä journalismia? Ovatko kaikki toimittajat ideologisia? Näitä kysymyksiä pohdiskellaan Koivulaakso & Koskelan ensimmäisessä jaksossa.

Dan Koivulaakson ja Minja Koskelan vieraana on Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson. Juontajat pohtivat Petterssonin kanssa sitä, kuinka ideologista suomalainen media todellisuudessa on, ja mihin suuntaan se on kallellaan. Riepottelevatko toimittajat kolumneissaan oikeistolaisia poliitikkoja enemän kuin vasemmistolaisia?

Kuuntele Koivulaakso & Koskela Spotifyssä!