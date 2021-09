Lehtikuva/Emmi Korhonen

Hoitovelkaa on syntynyt, kun resursseja kiireettömästä hoidosta on siirtynyt pandemia hoitoon.

Koronapandemian aiheuttama, kiireettömien terveyspalveluiden lykkääminen on kerryttänyt jonoja terveydenhuoltopalveluihin ja uhkaa ajaa hoitajat pois alalta. Naisjärjestöt (Naisjärjestöt Nytkis ry.) peräänkuuluttavat hallitukselta lisää resursseja hoivavelan pikaiseen, mutta kestävään purkuun.

Monien sairauksien hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi, kun varhainen diagnosointi ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito on jäänyt sivuun pandemian aikana, järjestö muistuttaa.

Terveydenhoidon suurimmat väliinputoajaryhmät on tunnistettava ja on tarkasteltava myös pandemia-ajan ratkaisujen sukupuolivaikutuksia. Hoivavelkaa on purettava tavalla, joka ei kuormita hoitohenkilökuntaa entisestään, järjestö vaatii tiedotteessaan.

Hoitajapula uhkaa pahentua

Naisjärjestöjä huolestuttaa naisvaltaisten sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden jaksaminen.

– Kaikki keinot henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi on käytettävä, jotta voimme varmistaa hoitotyön veto- ja pitovoiman ja henkilökunnan saatavuuden myös tulevaisuudessa. Suomessa on jo nyt hoitajapula ja tilanne uhkaa pahentua entisestään tulevaisuudessa.