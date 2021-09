Lehtikuva/Roni Rekomaa

Viimeistään nyt on syytä lakata fiilistelemästä kesän EM-kisoja ja siirtää katse kohti tulevia haasteita.

Huuhkajien MM-karsinnat jatkuvat tänä viikonloppuna: ennen tämän lehden ilmestymistä testataan kuvioita harjoitusmaaottelussa Walesia vastaan, ja lauantaina Olympiastadionilla päästään Kazakstanin kimppuun. Ensi viikon tiistaina kohdataan vielä lohkon ylivoimainen ykkössuosikki Ranska vieraissa.

Vuoden 2022 MM-kisat käydään Qatarissa, ja sekä valintaprosessiin liittyvistä epäselvyyksistä että rakennustyömailla menehtyneistä siirtotyöläisistä on jouduttu tälläkin palstalla kirjoittamaan aivan liian paljon.

Ongelmat eivät valitettavasti ole kadonneet, ja mikäli Suomi noihin kisoihin selviää, joutuvat monet fanit kimurantin eettisen pohdinnan eteen: seuraamalla kisoja tai peräti matkustamalla paikan päälle tulisi väkisin tukeneeksi diktatuuria ja antaneensa siunauksensa FIFAn vastuuttomuudelle. Mutta sitä ennen muutama sananen tulevista otteluista.

Siinä, missä EM-kisoissa epäonnistunut ja epäilemättä sisuuntunut Ranska on Huuhkajille etenkin vieraissa kova vastus, pitäisi lohkon heittopussiksi povatun Kazakstanin olla aivan toista maata. Lauantain ottelu onkin Suomelle sen kuuluisan pakkovoiton paikka. Mikäli tästä matsista ei täyttä pistepottia kairata, voi kisahaaveet melkein saman tien unohtaa. Lyonista taas pistekin olisi poikkeuksellisen maukas tuliainen.

Ennen otteluita kohua ovat herättäneet päävalmentaja Markku ”Rive” Kanervan pelaajavalinnat. Uusia nimiä on ollut pakko nostaa mukaan siksikin, että moni avainpelaaja on joko loukkaantunut tai pelikiellossa – esimerkiksi Suomen pelille parhaimmillaan elintärkeä Glen Kamara huilaa lauantain ottelun. Lisähuolta saatiin kapteeni Tim Sparvin loukkaannuttua HJK:n europelissä.

Erityisen mielenkiintoinen nimi Riven listassa on KuPSin Urho Nissilä. A-maajoukkueen ensikertalainen briljeeraa Veikkausliigassa etenkin yksilöllisellä taituruudellaan, peliälyllään ja napakoilla vapaapotkuillaan, mutta riittääkö taso kansainvälisillä kentillä? Kuopiolainen kävi jo kokeilemassa ulkomaillakin, mutta menestys jäi vaisuksi ja paluu kotimaahan oli väistämätön. Nissilä taatusti haikailee vielä eurokentille, ja niin KuPSin europelit kuin maajoukkueottelut ovat hänelle tärkeitä näytön paikkoja. Etenkin heikkoa Kazakstania vastaan Nissilän vaparit voisivat olla mehukas pelote.

Toinen uusi kasvo Riven tiimissä on Norjassa Lillestrømissä nykyään pelaava Kaan Kairinen. Tarkalleen ottaen miehellä on vyöllään yksi A-maaottelu vuodelta 2019, mutta panoksellisissa otteluissa mies tekee debyyttinsä nyt – ja odotetusti. Guardian listasi Kairisen jo vuonna 2015 maailman lahjakkaimpien joukkoon ikäluokassaan, ja maajoukkuekutsu on ollut vain ajan kysymys. 22-vuotiaassa turkulaisessa on ainesta Huuhkajien keskikentän vakiokasvoksi etenkin, kun Tim Sparvin peliura kääntyy väistämättä ehtoopuolelle. Kairinen on taitava sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan, ja varsinkin Kamaran poissaolon vuoksi näitä avuja saanemme katsella lauantaina ihan avauskokoonpanossakin.

Aivan erityisen hienoa on myös se, että kiitos höllentyneiden rajoitusten, Olympiastadionille pääsee myös reilusti katsojia. Stadikalla noudatetaan silti erityisiä turvajärjestelyitä, ja muun muassa katsojien sisääntuloajat on porrastettu EM-kisakävijöille tutulla tavalla. Suomessa futismatsit eivät ole tavanneet olla valtaisia koronalinkoja, ja toivottavasti tilastot säilyvät kauniina jatkossakin. Nautitaan siis otteluista vielä hetken maltilla.

Myös viikon vakiolapulla on MM-karsintoja maustettuna alasarjoilla Briteistä ja Suomesta. Heti ykköskohteessa päästään veikkaamaan Huuhkajia, ja edellä kirjoitettuun viitaten siihen piirretään varma ykkönen. Lähtökohtaisesti maajoukkuepelit tuppaavat olemaan yllätyksettömiä, joten vaihtomerkit kannattaa säästää kimurantteihin alasarjaotteluihin.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 4.9. klo 15.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2(x), 2, 2, 1, 2, 2(x), 1, 1(x), 2(x), 2(x), 1(x), 2.