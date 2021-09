Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Se, että perussuomalaiset puhuvat täysin räävittömiä ja ala-arvoisia, ei ole enää vuosiin ollut uutinen. Samalla on jäänyt uutisoimatta myös yksi perussuomalaisten suurin saavutus – aina vain kovempi ja ala-arvoisempi kieli turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista on tullut sallitummaksi.

Tästä saatiin jälleen yksi osoitus elokuun loppupuolella, kun keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs puhui sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista. Pylväs vielä tarkensi, että tarkoitti puheellaan turvapaikanhakijoita. Eli esimerkiksi heitä, jotka viime päivinä ja viikkoina ovat paenneet henkensä edestä Afganistanista.

Tervetulolahjana he saivat suuren eduskuntapuolueen korkea-arvoiselta edustajalta luonnehdinnan, joka tekee heistä käytännössä epäihmisiä. Ei ihme, että Suomi sijoitetaan usein asenteiden puolesta itäeurooppalaisten maiden joukkoon. Rasismi elää ja voi hyvin täällä.

Pylväs pyysi seuraavana päivänä käyttämiään sanoja anteeksi. Anteeksipyyntö oli yhtä vakuuttava kuin alkoholistin, joka ei vielä ole ymmärtänyt ongelmansa syvyyttä. Sen merkitys oli siis käytännössä nolla.

Lopulta kyse ei ole yhden keskustapoliitikon sanoista. Tässä on kyse siitä, millaista kieltä yhteiskunta sietää. Perussuomalaisten nousun myötä kieli on koko ajan raaistunut. Eduskunnassa on puhuttu vieraslajien tuhoamisesta, lehdissä puhutaan pakolaisvyöryistä ja -tulvista.

On kliseistä ja turruttavaa aina palata samoihin historian tapahtumiin. Mutta minkäs teet, natsi-Saksan teollinen kansanmurha alkoi juutalaisten sanallisilla solvauksilla. Heistä tehtiin ensin sanoin muiden silmissä epäihmisiä. Siitä edettiin koko ajan vakavampiin, ja lopulta ”tavalliset saksalaiset” ohjasivat ihmisiä kaasukammioihin, joihin kaasun kaatoivat toiset ”tavalliset saksalaiset”.

Ruandassa tapettiin noin sadassa päivässä ainakin 800 000 ihmistä, jotka oli ensin sanojen voimalla leimattu torakoiksi.

Monen asian parantuminen alkaa siitä, kun tekijä itse ymmärtää olevansa sairas. Hänen pitää sanoa itselleen ”Nyt riittää”. Suomalainen yhteiskunta on nyt siinä pisteessä. Tämän on loputtava.

Kirjoittaja on KU:n päätoimittaja