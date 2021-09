Antti Yrjönen

KU:n ensimmäinen oma podcast-sarja starttaa perjantaina. Dan Koivulaakso ja Minja Koskela käsittelevät ohjelmassaan politiikkaa, valtaa, kieltä ja hegemonioita.

Perjantaina 3. syyskuuta julkaistaan KU:n Koivulaakso & Koskela –podcastin ensimmäinen jakso. Podcastissa juontajat Minja Koskela ja Dan Koivulaakso käyvät vieraiden kanssa läpi päivänpolitiikkaa sekä laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden syy-seuraussuhteita.

Koivulaakso työskentelee tällä hetkellä opetusministeri Li Anderssonin valtiosihteerinä. Koskela on puolestaan virkavapaalla vasemmistoliiton poliittisen asiantuntijan tehtävästä.

Podcastissa ollaan suurten kysymysten äärellä: Miten sanat luovat ja horjuttavat valtaa? Miten poliittisista tavoitteista tulee ilmiöitä? Miten luodaan hegemonioita ja ketkä jätetään sanojen ulkopuolelle?

”Podcastissa ollaan suurten kysymysten äärellä”

Podcastin ensimmäisen jakson aiheena on ideologia, ja Koivulaakso & Koskelan vieraana on Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson. Jaksossa kysytään, miksi ideologiasta on tullut ruma sana suomalaisessa politiikassa, ja voiko politiikka tai media koskaan olla ideologiatonta?

Eväitä yhteiskunnan analyysiin

Koivulaakso & Koskela pyrkii sanoittamaan miten päätöksentekoa ja valtarakenteita analysoidaan ja antamaan kuulijoilleen eväitä sen tekemiseen. Juontajat itse sanovat, että heidän podcastiaan tarvitaan purkamaan yhteiskunnallisia perspektiiviharhoja.

Vaikka podcastin aiheet ovat monimutkaisia ja kieli usein lennokasta, on se tekijöidensä mukaan suunnattu kaikille.

– Emme tavoittele verbaaliakrobatiaa tai hankalaa keskustelua ja olemme vakuuttuneita, että kuulijat itse tietävät mikä toimii heille parhaiten.

Koivulaakso ja Koskela toivovat, että podcast herättää jatkokeskustelua myös lenkkisaunassa, illallispöydässä tai baaritiskillä.

– Käsittelemme sitä miksi asioista puhutaan kuten niistä puhutaan, millä ehdoilla asioista päätetään sekä mistä asioista keskustellaan. Meillä on avoin mieli ja kiinnostavia vieraita mahdollistamassa tämä, juontajat kertovat.

Koivulaakso ja Koskela sanovat puhuvansa kaikille, joiden mielestä elävä planeetta on parempi kuin kuollut, työn tulokset kuuluisivat tekijöilleen ja ihmisten pitäisi olla tasa-arvoisia taustastaan, sukupuolestaan tai ominaisuuksistaan riippumatta

– Mielestämme yhteiskuntaamme pitää ravistella tämän toteuttamiseksi. Tavoitteemme on tehdä hegemoniat näkyviksi – jotta ne voidaan murtaa.

Koivulaakso & Koskela kuunneltavissa Kansan Uutisten verkkolehdessä ja Spotifyssä 3.9.2021 alkaen.