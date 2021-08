Lehtikuva/Roni Lehti

Koronan ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan.

Suomessa on todettu 617 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 429 tartuntaa, mikä on 1 877 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa reilut 127 000.

Eilen maanantaina THL kertoi, että Suomessa oli koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 97 ihmistä. Heistä tehohoidossa oli 20 ihmistä.

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on Suomessa 152 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta. Tätä edeltävältä kahden viikon jaksolta ilmaantuvuusluku oli 186.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja kahdelta viime viikolta on Helsingin ja Uudenmaan (263) ja Kainuun (238) sairaanhoitopiireissä.

ILMOITUS

Vähiten koronaa on suhteessa väkilukuun puolestaan Ahvenanmaan (10), Länsi-Pohjan (24) ja Pohjois-Savon (45) sairaanhoitopiireissä. Luvut ovat pyöristettyjä.

Yleisötilaisuuksien lohkovelvoite kumottavaksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on kumoamassa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevan lohkovaatimuksen. Lisäksi avi varautuu kahden metrin turvavälivelvoitteen poistamiseen.

Rajoituskokonaisuutta arvioidaan vielä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtaman koronakoordinaatioryhmän kanssa torstaina. Uudenmaan alueen uudet rajoituspäätökset voisivat avin mukaan tulla voimaan ensi viikon alussa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti tiistaisessa kokouksessaan suosittaa Etelä-Suomen aville yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvavälivaatimuksesta luopumista.

Sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa lohkomisesta voidaan koronakoordinaatioryhmän mukaan luopua, mikäli yleisökapasiteetti rajataan 50 prosenttiin. Ulkotiloissa lohkomisesta voidaan luopua, mikäli yleisökapasiteetti rajataan 75 prosenttiin.

Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien 2 metrin turvavälivelvoite on toistaiseksi voimassa koko Uudenmaan alueella ja lisäksi Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Avin mukaan turvavälivelvoitteesta luovutaan mahdollisuuksien mukaan myös näillä alueilla, ja asiaa arvioidaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä tällä viikolla.

Pirkanmaa jatkaa leviämisvaiheessa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue pysyy edelleen koronan leviämisvaiheessa, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä totesi tiistaina, että rokotuskattavuutta tulee saada vielä korkeammaksi, jotta rajoituksista voidaan luopua.

Koronaviruksen ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on 86 tapausta 100 000 asukasta kohden kuluneen kahden viikon ajalta. Sairaalahoidon tarve on viime viikkoon nähden pysynyt ennallaan.

Leviämisvaiheessa ovat myös Helsingin ja Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Vaasan ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiirit.