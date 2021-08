Lehtikuva/Eija Kontio

Ammattiliitto kiirehtii myös koronapassia.

Hallituksen kannattaa budjettiriihessä sijoittaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka kärsivät ammattitaitoisten työntekijöiden puutteesta, ammattiliitto JHL evästää ensi viikon budjettiriihtä. Lisää henkilökuntaa tarvitaan esimerkiksi vanhuspalveluihin.

Liiton mielestä Suomella on varaa satsata palveluihin, sillä talouskasvu on nyt ripeää. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää osaavia ammattilaisia.

– Sote-alan töissä on huutava työvoimapula. Korona-ajan kiire voi pahentaa työntekijöiden poistumista alalta. Hallituksen pitää varmistaa, että palveluihin laitetaan jatkossa riittävästi rahaa.

– Se ei kuitenkaan yksin riitä. Työehdoista neuvotellaan jälleen tulevana talvena. Työnantajat voivat helposti lisätä sote-ammattien houkuttelevuutta: se tarkoittaa parempaa palkkaa ja työehtoja, ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa.

Liiton mukaan työvoimapula pitää saada kuriin, jotta terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat eivät pääse kasautumaan. Palveluiden laittaminen kuntoon on paitsi inhimillistä, myös huomattavasti halvempaa kuin vahinkojen paikkailu jälkikäteen.

ILMOITUS

Suomessa on jo saatu sitova henkilöstömitoitus ikäihmisten hoivapalveluihin. Nyt liiton mielestä on aika laittaa kuntoon kotihoito, jonka avulla monen vanhuksen arki pysyy pyörimässä.

– Pula työntekijöistä on niin paha, että osa vanhuksista jää ilman tarvitsemiaan palveluita. Kotihoidon rahoitus on saatava kuntoon viipymättä. Kotihoitoon pitää välttämättä saada myös sitova henkilöstömitoitus.

Veroastetta voi nostaa



Jotta palveluihin riittää rahaa, pitää Suomen työllisyysaste saada nousuun, JHL katsoo. Myös kokonaisveroastetta voidaan liiton mielestä nostaa maltillisesti nyt, kun talous on saatu vauhtiin.

– Työn verotusta ei pidä kiristää, vaan veroja tulisi kerätä tulevaisuudessa enemmän omistuksista ja varallisuudesta. Maltillinen korotus kokonaisveroasteeseen petraisi valtion taloutta yli neljällä miljardilla vuosittain. Suomen kokonaisveroaste on esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa matalammalla tasolla JHL:n ekonomisti Youssef Zad sanoo.

Suomi saatava auki



Korona-pandemia on iskenyt myös Suomen talouteen, kun palveluita on pakon edessä rajoitettu rankasti. Rajoituksilla on pelastettu monen suomalaisen henki ja terveys. Nyt Suomi pitää saada auki, jotta talous ja työllisyys jatkavat kehitystä oikeaan suuntaan, JHL vaatii. Tässä kannattaa ottaa avuksi koronapassi.

– Passin käyttöönotto on parempi vaihtoehto kuin se, että Suomi laitetaan jälleen tiukasti kiinni. Passi ei kuitenkaan saa laittaa kansalaisia eriarvoiseen asemaan tai jättää ihmisiä elintärkeiden palveluiden ulkopuolelle, Päivi Niemi-Laine toteaa.

Hän muistuttaa, että koronapassin avulla talouden rajoituksia on pystytty purkamaan muun muassa Saksassa ja Tanskassa.