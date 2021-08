Vasemmistoliitto esittää, että luottamusmiehen asemasta säädettäisiin vahvemmin suoraan laissa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson pitää viime päivien keskustelua Hesburgerin työolosuhteista tärkeänä. Keskustelu alkoi, kun 12 Hesburgerin nykyistä ja entistä työntekijää kertoivat Ylellä yrityksen huonoista työoloista.

– Vaikka kaikki vannovat reilujen työehtojen nimiin, voi työpaikan todellisuuteen kuitenkin käytännössä kuulua yli 10-tuntisia vuoroja ilman taukoja, sekä merkittäviä rikkomuksia palkanmaksun ja työvuorojen suunnittelun suhteen, hän toteaa tiistaina sosiaalisessa mediassa.

– Valitettava totuus on, että työehtojen toteutumisessa on puutteita erityisesti työpaikoilla, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja yksittäisten työntekijöiden asema heikko.

”Työnantajia, jotka todella haluavat huolehtia työntekijöistään, tuskin haittaa tasapuolinen neuvotteluasetelma”.

Pelisääntöjen pitäisi toimia

– Mitä suurempi on ihmisen tarve työpaikalle ja palkalle esimerkiksi toimeentulon turvaamiseksi tai oleskeluluvan jatkamiseksi, sitä todennäköisemmin hän on valmis ottamaan vastaan työtä lähes millä ehdoilla tahansa, Andersson arvioi.

– Siksi on elintärkeää, että työelämän pelisäännöt toimivat, ja estävät heikossa asemassa olevien työntekijöiden hyväksikäytön.

Hän pitääkin tämän vuoksi huolestuttavana suurten työnantajaliittojen pyrkimyksiä siirtyä pois valtakunnallisista ja yleissitovista työehtosopimuksista.

– Jos Suomeen halutaan enemmän paikallista sopimista, on samalla huolehdittava, että edellytykset reilulle sopimiselle ovat olemassa. Toimeentulostaan huolestunut tai oleskeluluvan takia työpaikastaan riippuvainen työntekijä ei todella ole tasapainoisessa neuvotteluasemassa suhteessa työnantajaansa ministeri sanoo.

Luottamusmiehen asemaa vahvistettava

Andersson esittää, että luottamusmiehen asemasta säädettäisiin vahvemmin suoraan laissa.

– Se olisi yksi konkreettinen tapa vahvistaa työelämän pelisääntöjä ja reiluutta, mutta lainsäädäntöä on vahvistettava reilujen työehtojen takaamiseksi myös muutoin. Niitä työnantajia, jotka todella haluavat huolehtia työntekijöistään, tuskin haittaa tasapuolinen neuvotteluasetelma.

Andersson kertoo, että aikanaan mennessään ensimmäisen kesätyöpaikkaan hän oli tietämätön siitä, mistä olisin voinut tarkistaa, minkälaisiin työehtoihin olin oikeutettu.

– Tuolloin olin vain yksinkertaisesti niin iloinen että sain ylipäätään työpaikan, ettei olisi tullut mieleenkään esittää mitään tai edes kysymyksiä esimerkiksi tuntipalkan osalta, hän toteaa.