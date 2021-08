Lehtikuva/Teemu Salonen

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitukset keräävät koko ajan enemmän kritiikkiä.

Kulttuuri- ja taidealan raivostuttanut tartuntatautilain pykälä 58d ei näytä muuttuvan nopeasti. Pykälällä säädetään muun muassa kahden metrin turvaväleistä sisätiloissa järjestettävissä kulttuuritilaisuuksissa.

Useammasta hallituspuolueesta, kuten vasemmistoliitosta, on vaadittu pykälän nopeaa muuttamista. Viikonloppuna sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi MTV Uutisille, että tartuntatautilain muutokset ovat tulosssa eduskunnan käsittelyyn yhtenä pakettina syyskuun loppupuolella.

Ennen Varhilan ulostuloa vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaati tartuntatautilain muutoksen tuomista eduskuntaan mahdollisimman nopeasti. Honkasalo kirjoitti Facebook-sivuillaan, että saman vaatimuksen toistaminen kuukaudesta toiseen turhauttaa.

– […]mutta jatkan niin kauan kun kulttuuri- ja taidekenttä päästetään täysin kohtuuttomasta epäyhdenvertaisesta kohtelusta, joka on kriisiyttänyt koko kentän pahemman kerran.

– Tartuntatautilain muutos on saatava eduskuntaan mahdollisimman pian, jotta pykälä 58d ja siihen sisältyvä vaatimus kahden metrin turvavälistä saadaan poistettua. Tämä on nyt ensisijaisen tärkeää ja helposti hoidettavissa.

Honkasalo huomautti, että muutosta ovat vaatineet kaikkien muiden hallituspuolueiden ministerit pääministeripuolue SDP:tä lukuun ottamatta.

– Ministeri Kiuru ilmoitti eilen (perjantaina), että lakimuutos tuodaan hallituksen käsittelyyn ensi viikolla ja lausui myös, että ”koronapassilla olisi mahdollista luopua kahden metrin turvaväleistä.”

– Näin ei ole. Vaatimus kahden metrin turvavälien poistosta ei edellytä koronapassia. Lisäksi olisi tärkeä saada myös SDP:n ministereiltä selkeä viesti, ajavatko he aktiivisesti kahden metrin turvavälin poistoa hallituksen esityksellä ja millä aikataululla.

Honkasalo kirjoitti viestinsä ennen kuin MTV Uutiset julkaisi Varhilan haastattelun, jossa kansliapäällikkö siis kumosi ministerin lausunnon, jota Honkasalo kommentoi.

Kulttuuri- ja taideala on raivostunut, kun kovimmat koronarajoitukset osuvat siihen. Elokuvateattereissa, teattereissa ja esimerkiksi oopperoissa yleisöä voidaan ottaa hyvin vähän, koska katsomot pitää niin sanotusti lohkoa. Samaan aikaan on kiinnitetty huomiota siihen, että junissa matkustaminen onnistuu ilman kahden metrin turvavälejä.

– On täysin kestämätöntä, että vain yhtä toimialaa koskee tiukat rajoitukset, jotka johtavat absurdeihin tilanteisiin ja tuhansien ihmisten toimeentulon menetykseen ja terveyden ja hyvinvoinnin romahtamiseen. Ratkaisun avaimet ovat nyt hallituksella ja ennen kaikkea hallituksen demarijäsenillä!, Honkasalo linjaa.

Passin vaatimukset

Kahden metrin turvavälivaatimuksen lisäksi hämmennystä ovat herättäneet puheet niin sanotusta koronapassista. Monissa maissa sellainen käytössä, ja sen avulla on avattu erilaisia palveluita.

Koronapassi on käytännössä todistus, että ihminen on täysin rokotettu tai hän on sairastanut koronan, jolloin riski vakavasta sairastumisesta on käytännössä olematon. Suomessa keskustelu koronapassista on kestänyt, kun on puntaroitu sen laillisuutta.

Kiurun kommenttia, että passi olisi edellytys kahden metrin turvaväleistä luopumiselle, kummasteli viikonloppuna Honkasalon lisäksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

– Juuri näin, kahdesta metristä voidaan luopua helposti ja nopeasti passeista riippumatta, Saramo kirjoitti mikroblogipalvelu Twitterissä.