Tänä kesänä Norja ja muu maailma hiljenivät muistamaan Norjan terroritapahtumien 10-vuotispäivää. Heinäkuun 22. päivä tuli kuluneeksi 10 vuotta Utøyan saarella ja Oslon hallintokorttelissa toteutetuista terrori-iskuista.

Anders Behring Breivik räjäytti kesällä 2011 pommin Oslon keskustassa ja siirtyi sen jälkeen Utöyan saarelle työväenpuolueen nuorisojärjestön kesäleirille murhaamaan leirille osallistuneita nuoria. Iskussa kuoli kaiken kaikkiaan 77 henkilöä ja tekijä tuomittiin 21 vuoden vankeuteen.

Oslon ja Utøyan tragediassa on kyse poliittisesta väkivallasta, jolla pyritään tuhoamaan ja hiljentämään terroristin ajattelutavasta eroavat näkemykset. Vasemmisto-opiskelijat kiteyttää asian hyvin muistojulkaisussaan: “Iskuissa ei ollut kyse sattumanvaraisesta päähänpistosta, vaan ideologisesta ja laskelmoidusta äärioikeistolaisesta terrorismista. Iskut olivat hyökkäys paitsi vasemmistolaisuutta, myös demokratiaa vastaan.”

Viimeisten kymmenen vuoden aikana äärioikeistolaisen terrorismin uhka ei ole vähentynyt. Suojelupoliisi arvioi vuonna 2020 julkaistussa katsauksessaan, että äärioikeistolaisen terrorismin uhka on päinvastoin kasvanut myös Suomessa. Vastuu väkivaltaisten poliittisten ideologioiden haastamisesta ei voi levätä pelkästään vasemmistopuolueiden tai vihreiden harteilla. Fasismin ja sitä pohjustavan ihmisvihan vastustaminen tulee olla ihan kaikkien velvollisuus.

On myös tärkeää huomata, että äärioikeistolainen terrori on siirtynyt kaduilta enenevissä määrin verkkoon. Fasistiset ryhmittymät häiritsevät ja uhkailevat ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Vasemmistolaisten nuorten henkilötietojen jakamisessa, joukkoistetussa maalittamisessa sekä henkilöön menevissä vihakampanjoissa on kyse lainsäädännöllä turvattujen poliittisten toimintaoikeuksien kaventamisesta.

Keskeisin tapa välttää Utøyan verilöylyn kaltaiset tapahtumat vastaisuudessa on puuttua äärioikeiston toimintaan ajoissa. Viime vuosien edistysaskel ekstremistisen äärioikeiston torjumisessa on ollut korkeimman oikeuden päätös, jolla fasistinen organisaatio lakkautettiin laittomana. Seuraavaksi olisi syytä keskustella vakavammin myös Suomessa viljeltävien rasististen väestönvaihdos -teorioiden kitkemisestä, joilla myös Breivik oikeutti toimintaansa. Fasistiselle politiikalle ei tule antaa lainkaan hengitystilaa yhteiskunnassamme. Älkäämme siis unohtako Utøyaa ja kehitystä, mikä siihen johti.

Aldri tie, aldri glemme.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.