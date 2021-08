Lehtikuva/Donald R. Allen

Pelastakaa Lapset: Euroopalla on riittävät resurssit ja mahdollisuudet auttaa Afganistanista pakenevia

Joidenkin Euroopan valtioiden edustajien puheissa esiintynyt halu estää afganistanilaisten pakolaisten liikkumista ja pääsyä Eurooppaan järkyttää, toteaa Pelastakaa Lapset ry. tiedotteessaan.

Järjestö vaatii hallituksia ja EU:ta täyttämään moraaliset ja oikeudelliset velvoitteensa taatakseen vainottujen afganistanilaisten lasten ja perheiden turvallisuuden sekä tarjoamaan heille turvapaikan.

Humanitaarinen avustustoiminta on Euroopassa ollut järjestön mukaan osin kaoottista ja lapsen oikeuksia on loukattu.

– Eurooppa ei voi jatkaa samojen virheiden tekemistä – on varmistettava, että Afganistanista pakenevat lapset voivat hakea apua ja turvapaikkaa ja että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan, Pelastakaa Lasten EU-toimiston johtaja Anita Bay sanoo.

Tilanne muuttunut dramaattisesti

Euroopan maiden pitää pikaisesti päivittää ohjeitaan koskien turvattomassa asemassa olevia afganistanilaisia sekä tunnustaa, että tilanne on dramaattisesti muuttunut Afganistanissa, erityisesti naisten, tyttöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja aikuisten kannalta.

– Kaikki tapaukset koskien Afganistanin kansalaisia, joiden turvapaikkahakemus on hylätty tai jotka on määrä karkottaa, on arvioitava uudelleen huomioiden Talebanin valtaannousu, toteaa Bay.

Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyenin lupaama tuki Afganistanin naapurimaille on tervetullut. Nämä maat ottavat vastaan suurimman osan afganistanilaisista pakolaisista. Bayn mukaan on myös myönteistä, että monet Euroopan maat ovat halukkaita uudelleensijoittamaan tiettyjä afganistanilaisia. Suomessa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.)on ajanut – ja opetusministeri Li Andersson (vas.) kannattanut – aloitetta pakolaiskiintiön nostamisesta 1050:stä 2000:een.

Uudelleensijoitettavien valinnassa on Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan tärkeää, että Euroopan maat pyrkisivät huomioimaan kaikki heikoimmassa asemassa olevat pakolaiset, muutkin kuin asevoimissa palvelleet, ja myös Afganistanin naapurimaissa olevat.

– Euroopalla on riittävät resurssit ja mahdollisuudet auttaa Afganistanista saapuvia ja tarjota turvapaikka sitä tarvitseville, sanoo Bay.

Vahvaa johtajuutta Eurooppaan

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa vahvaa johtajuutta Euroopassa sekä halua vastaanottaa apua tarvitsevia.

Suomi päätti jo yli vuosi sitten ottaa vastaan 175 haavoittuvimmassa asemassa olevaa lasta ja perhettä Kreikasta ja muilta Välimeren saarilta EU:n sisäisinä turvapaikanhakijoiden siirtoina. Tämä oli Pelastakaa Lapset ry:n ohjelmajohtaja Anne Haarasen mukaan hyvä avaus ja esimerkki siitä, miten jokainen Euroopan maa voi omalla toiminnallaan olla mukana auttamassa vaikeaan tilanteeseen joutuneita lapsia ja perheitä.

Hän kannustaa Suomea muun muassa perheenyhdistämisiin.

– Suomessa on hyvä kapasiteetti ja osaamista vastaanottaa kansainvälistä suojelua tarvitsevia, mukaan lukien perheitä ja ilman huoltajaa liikkeellä olevia lapsia.

