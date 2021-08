Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja puhui sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista – ”Se, että tämä ei ole edes kohu, on Halla-ahon suurin onnistuminen”

On myös vaikea kuvitella, missä muussa maassa yhtä rasistiset lausunnot ylipäätään olisivat mahdollisia vastaavassa yhteiskunnallisessa asemassa ilman minkäänlaisia seuraamuksia, pohtii vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Keskustan eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Juha Pylväs nostatti keskiviikkona kohun, kun hän sanoi puheessaan ”Sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse”. Myöhemmin Pylväs vielä tarkensi – ei siis pyytänyt anteeksi – lausuntoaan Helsingin Sanomaille ja kertoi, että tarkoitti sillä turvapaikanhakijoita.

Pylvään kommentit tuomittiin laajasti. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo huomautti, että normaaliuden rajat ovat suomalaisessa yhteiskunnassa venyneet viimeisten vuosien aikana.

– Voi nimittäin olla, että tuollaisista rasistisista puheista olisi lentänyt puheenjohtajan pallilta kuin leppäkeihäs vielä joitakin vuosia sitten.. On myös vaikea kuvitella, missä muussa maassa yhtä rasistiset lausunnot ylipäätään olisivat mahdollisia vastaavassa yhteiskunnallisessa asemassa ilman minkäänlaisia seuraamuksia?, Honkasalo pohti Facebook-kirjoituksessaan.

Moni Pylvään tapausta kommentoinut huomautti, että vielä vuonna 2009 kokoomuksen eurovaaliehdokkaan puheet sosiaalipummeista tuomittiin. Nyt Pylväs käytti huomattavasti kovempaa kieltä ja itse asiassa samoja sanoja kuin perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas. Peltokangasta vastaan on nostettu syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kertoi HS aiemmin elokuussa.

Honkasalo nostaa kirjoituksessaan esiin juuri sanankäytön.

– Äärioikeistolainen politiikka ja sen retoriikka ovat jo niin normalisoituneita osaksi suomalaista politiikkaa, että ne uivat jo osaksi myös muiden kuin perussuomalaisten sanastoa. Tämä on kehitys, jonka edessä esimerkiksi keskusta voisi toimia toisin.

– Se voisi päättää tietoisesti, että se ei liehittele äänestäjiä äärimmäisellä rasismilla ja turvapaikanhakijoiden alhaisella leimaamisella. Se voisi valita seisovansa ihmisoikeuksien ja jakamattoman ihmisarvon takana ihan aidosti. Sanoissa ja teoissa, Honkasalo kirjoittaa.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen huomautti, että aiemminkin muut puolueet ovat yrittäneet kannatusalhossa käydä perussuomalaisten tontilla.

– Jos puolueellasi on kannatusalhoa ja epätietoisuutta siitä, miten saada kannatus nousuun, aina on vaihtoehto tarttua rasistiseen slurriin [herjaan] ja lähteä kisaamaan äärioikeiston kanssa. Yllättävän moni siihen vaihtoehtoon on myös tarttunut. Kenelläkään se ei ole toiminut. Onneksi, Mäkynen kirjoitti Twitterissä.

Suuri onnistuminen

Yhden tiivistyksen tarjoili myös vihreiden kaupunkipoliitikko Hannu Oskala Twitterissä. Pylvään puheiden ohittaminen melko pienellä huomiolla osoittaa hänen mukaansa yhden poliitikon onnistuneen erittäin hyvin Suomessa.

– 2009 Kokoomuksen euroehdokas Pöntisen puheista nousi kohu. Hän mainosti ”stoppia sosiaalipummien maahanmuutolle”. 2021 Keskustan eduskuntaryhmän pj: ”Sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita emme tarvitse.” Se että tämä ei ole edes kohu on Halla-ahon suurin onnistuminen.