Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esitti vakavan huolensa tapauksista, joissa koronarokotusten vastustajat ovat häirinneet oppilaita, opiskelijoita ja koulujen henkilökuntaa. Koulurauha julistettiin tänään keskiviikkona Sodankylässä.

– Tänä vuonna koulurauhan julistus on valitettavasti erityisen ajankohtainen, koska viime viikkojen aikana on raportoitu useista tapauksista, joissa rokotusten vastustajat ovat häirinneet opetusta ja kouluun kulkevia lapsia eri puolilla Suomea, Andersson sanoi.

– Haluan alleviivata painokkaasti, että jokaisella lapsella, nuorella ja koulujen henkilökunnan jäsenellä on ehdoton oikeus koulurauhaan. Niin koulujen henkilökunnalle kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin on taattava työrauha pandemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa. Rokotusten avulla on mahdollista suojata ihmisiä vakavia tautimuotoja vastaan ja avata yhteiskuntaa turvallisesti.

Andersson puhui keskiviikkona vasemmistoliiton ministeriryhmän kesäkokouksessa Puotilassa Itä-Helsingissä.

Maatalouteen rakennemuutos

Andersson nosti esiin ilmastotoimien tärkeyden valtion ensi vuoden budjetissa. Hän totesi puolueen vaativan, että syyskuun budjettiriihessä päätetään, miten jäljellä olevat 11 miljoonaa hiilitonnia päästövelkaa kurotaan umpeen, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Andersson puhui muun muassa maatalouden kestävästä rakennemuutoksesta.

– Riihessä vasemmistoliitto haluaa nähdä päätöksiä esimerkiksi maatalouden energiaveropalautuksen asteittaisesta poistosta, turvepeltojen raivausmaksun tai laajemman maankäytön muutosmaksun käyttöönotosta, kestävästi tuotetun kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitteen kasvattamisesta, maa- ja metsäomistajille hiilensidontaan kannustavasta verotuesta sekä ainespuuveron käyttöönotosta, Andersson luetteli.

Suomen Akatemian rahoitus turvattava

Andersson nosti myös esiin jo aiemmin esittämänsä vaatimuksen Suomen Akatemian rahoituksen turvaamista ensi vuoden budjetissa. Rahoitusvaltuus uhkaa laskea jopa kymmenillä miljoonilla, ellei hallitus tee budjettiriihessä päätöstä rahoitustasosta vuodesta 2024 eteenpäin.

– Vasemmistoliiton vaatimus on, että hallitus sopii budjettiriihessä tieteen rahoitustasosta vuodesta 2024 alkaen niin, että Suomen Akatemia ei joudu ensi vuonna tekemään kymmenien miljoonien leikkausta tieteen rahoituksen myöntövaltuuksiin, Andersson sanoi.