Mielipide: Suomi on saamelainen

Tutkija Jaakko Häkkinen on esittänyt useilta aihealueilta todisteita suomalaisten kuulumisesta saamelaiseen kansaan. Voidaan erittäin perustellusti sanoa, että Suomi on saamelainen. Tähän viittaavat kielellinen saamelaisperintömme, geneettinen sekä kulttuurinen perintömme ja myös Suomen asutus- ja väestöhistoria. Koko Suomen alueella asui saamelaisia. Todisteita on saatu niin kielitieteen kuin väestögenetiikankin tutkimuksista. Häkkisen tutkimukseen pohjaa tämäkin kirjoittamani teksti.

Maamme kansallisuuksia on pystytty tarkemmin jäljittämään sen jälkeen, kun tänne nousi pysyvää asutusta. Elinkeinorakenne johti siihen, että väki ei enää vaeltanut riistan perässä vaan jäi paikalleen asumaan. Tämä alkoi toteutua väen siirtyessä harjoittamaan maanviljelyä. Rakennettiin pysyvät asuinrakennukset ihmisille, ja myös eläimille tehtiin navetat ja tallit. Sen jälkeen elinkeino piti löytää siltä alueelta, jolla asuttiin. Nälkä alkoi väistyä, kun pellosta saatiin viljaa ja eläimistä maitoa ja lihaa. 600-luvulla raivattiin viljaville lehtomaille peltoa, jolla kasvatettiin ohraa. 900-luvulla alettiin metsämailla polttaa kaskea ja viljellä ruista, josta tuli tärkein leipäviljamme.

Saamelaisalueelle muodostui eri kieliryhmiä, pohjoissaamelaiset, kolttasaamelaiset, inarinsaamelaiset ja suomalaiset. Suomalaisalueella suomen kielen kehitystä vauhditti kristinuskon tuonti Suomeen. Kansalle piti kertoa Jeesuksesta ymmärrettävällä kielellä. Suomen kielestä piti löytää siihen sanat, ja sanoja piti tuottaa lisää, jotta asia tuli ymmärretyksi. Suomen kieli sai etumatkaa pohjoissaameen, inarinsaameen ja kolttasaameen. Papiston piti myös puhua suomea. Kirkon toimesta syntyi suomenkielistä kirjallisuutta. Suomi tuli lähes koko Saamenmaassa vallitsevaksi kieleksi.

Suomen saameen on jäänyt saamen kantakielestä 300 sanaa ja nimeä kuten Vuolle, Vuolijoki, aava, avara, pudas, ylänkö, alanko ja monet muut. Omilta kotikulmiltani Nivala, Vuollet, Maliskylä (Keittokylä) ja Ypyä edustavat vanhaa saamea, kuten myös Ylivieska ja Alavieska. Vahvaa saamelaisasutusta on paitsi Suomessa myös Ruotsissa, Norjassa ja Pohjois-Venäjällä.

Meidän saamelaisten elinolot ovat hyvät ja sukumme säilyvyys todennäköisesti varmalla pohjalla. Saamen kielialue, suomen kieli siinä mukana, on saavuttanut myös aseman maailman kielten joukossa. Saame on nyt tässä ryhmässä mukana, sillä saamea opetetaan saamelaisalueen kansakouluissa. Tästä me saamenkansa olemme velvollisia huolehtimaan. Englanti valloittaa maailmaa, mutta sen alle emme saa sortua.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi