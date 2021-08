Lauri Hannus

Yhteiskunta palkitsee turvakiellolla, Kun on hoitanut läheisiään omaishoitajana vuosina 1993–2020 siinä sivussa tehden pätkätöitä ja yrittänyt kaikkensa. Jouduin turvakiellon piiriin kesällä 2018 viideksi vuodeksi, joka loppuu siis kesällä 2023, syinä todistaminen oikeudessa silminnäkijänä useita kertoja, rasismin vastustaminen ja vainoaminen.

Turvakielto on anottava ja sitä ei sen myöntämisen jälkeen valvo kukaan. Sen turvin joutuu ottamaan toisen asunnon kaukaa, missä on turvassa päästen käymään omassa kodissaan kerran viikossa yhden yön. Kotia ”vartioi” lasin kulmassa ollut varoitus ”kameravalvonnasta” ja paristolla vilkkuva punainen valo. Näiden seurauksena saat taloyhtiöltä varoituksen, jossa mainitaan syyksi myös yrittäjävastaisuus (satun olemaan vasemmistolainen) ja vilkkuva valo, joka pelottaa asukkaita. Varoitus viedään myös omaiselle, joka on vakavasti sairaana laitoksessa. Kaiken lisäksi varoitus on tehty lähinnä kuulopuheiden perusteella.

Mielestäni tämä on kova hinta siitä, että on vastustanut rasismia ja vainoamista, eikä yksikään viranomainen, media tai edes puolue asetu sinua puolustamaan, kun haet solidaarisuutta vaan huomaatkin olevasi itse vainon kohteena. Ikäviä käsin kyhättyjä kirjeitä, jotka sisältävät perättömyyksiä tippuu omaasi ja kaikkien taloyhtiön asukkaiden postilaatikoihin. Asuntoasi, autoasi ja muuta omaisuuttasi tuhotaan poissaollessasi, ja sinua uhataan avoimesti väkivallalla useasti.Viranomaiset sivuuttavat tämän tyyliin ”ei ole todisteita”- ja ”ei ole aihetta tutkia”-tyylisillä selityksillä.

Kysynkin, miksi tämän annetaan tapahtua vaikka syylliset ovat tiedossa. Mihin on kadonnut solidaarisuus? Miksi vain juorut ovat uskottavia? Eivätkö tosiaan kylmät tosiasiat riitä? Näin ihmisestä tehdään lainsuojaton, jonka on puolustettava itse itseään, ja meitä on satoja jopa tuhansia.

Tähän kyllä eduskunnan ja lainsäätäjän olisi jo aika puuttua raskaalla kädellä.

Jorma Talikka

Janakkala