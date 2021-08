Jussi Joentausta

Ylivieska-Oulu -kaksoisraide on vasemmistoliiton mukaan välttämätön osa väyläverkon investointiohjelmaa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto moittii valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnosta vuosille 2022-2029. Maakunnan näkökulmasta luonnos on piirijärjestön mukaan täysi susi, sillä siitä on unohdettu tyystin Pohjois-Suomelle elintärkeä, päärataan kuuluva Ylivieska-Oulu -kaksoisraide. Panostukset on tehty vain Helsingin ja Tampereen kohdalle.

– Kaksoisraide on koko Pohjois-Pohjanmaan ja Suomen elinvoiman kehittymisen kannalta olennainen. Se tuo sujuvuutta niin henkilö- kuin tavaraliikenteeseen, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen.

Hänen mielestään on kestämätöntä, että kaksoisraidetta ei ole investointiohjelmaluonnoksessa.

Kyseessä on tärkeä valinta koko Suomen kehittämisen näkökulmasta.

– Asia on korjattava jatkokäsittelyssä, hän vaatii..

Liminka-Oulu -osuus ensin

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan kaksoisraiteen rakentaminen voisi käynnistyä välille Liminka-Oulu, josta se jatkuisi etelään asti. Raideliikenteen vauhdittaminen edesauttaa niin alueen teollisuuden toimintaedellytyksiä kuin myös matkailua. Se on myös ympäristöystävällistä.

– Jos Oulusta Helsinkiin pääsisi päärataa pitkin kaksoisraiteen siivittämänä neljässä tunnissa, olisi juna silloin erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto lentämiselle ja veisi Suomea kohti hiilineutraalisuutta. Tämänkin takia kaksoisraide tarvitaan.

Nelostietäkin syytä kehittää

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kiinnittää huomiota myös siihen, että nelostiehen eikä muihin pohjoisen valtaväyliin satsata investointiohjelmaluonnoksessa. Nelostietä olisi syytä kehittää esimerkiksi rakentamalla ohituskaistoja Oulusta etelän suuntaan samaan tapaan kuin Oulu-Kemi -osuudelle. Myös valtatiet 20 ja 22 kaipaavat vastaavia investointeja.

– Mikäli koko maa halutaan pitää asuttuna ja elinvoimaisena, on tuntuvia investointeja väyläverkostoon tehtävä myös ruuhka-Suomen ulkopuolelle. Kyseessä on tärkeä valinta koko Suomen kehittämisen näkökulmasta.